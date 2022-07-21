«Татнефть» начала набор в магистратуру по искусственному интеллекту в биотехе и Big Data

«Татнефть» совместно с партнерами — Университет ИТМО, АГНИ, Институт SCAMT и Napoleon IT — запускает набор магистрантов на 2 магистратуры: «Искусственный интеллект в биотехнологических системах» и «Инженерия машинного обучения». Первая программа направлена на тех, кто хочет освоить машинное обучение и ИИ в проектах Биотехцентра международного уровня в Альметьевске. Вторая программа ведется в рамках проекта AI Talent Hub для ребят с опытом в ИТ, где «Татнефть» выступает ключевым индустриальным партнером. О этом сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Магистратура Альметьевского государственного нефтяного института «Искусственный интеллект в биотехнологических системах», предусматривает 2-летнее очное обучение в передовом биотехнологическом научно-образовательном центре АГНИ, с проживанием в новом кампусе, при этом часть модулей будут проходить в Университете ИТМО в Санкт-Петербурге. Обучение будет проходить на русском и английском языках, при этом упор будет сделан не только на профессиональные навыки, но и на развитие soft skills, чтобы готовить не просто специалистов, а лидеров команд уровня Middle+. В магистратуре предусмотрено 12 бюджетных мест.

Помимо обучения, магистранты будут работать над научными или ориентированными на продукт проектами под руководством ученых мирового уровня в передовых лабораториях. Все обучение построено на практических задачах с внедрением data-driven подхода в нерешенные задачи на передовом крае науки: например, рациональный дизайн и разработка высокоэффективных нанофарм-лекарств и интеллектуальных материалов с заранее определенными функциями, создание новых медицинских диагностических устройств или оптимизация процессов нефтедобычи и переработки с помощью микроорганизмов.

Магистратура «Инженерия машинного обучения» в рамках проекта AI Talent Hub — это отличная возможность реализовать себя как ML-инженер в сложных и интересных проектах «Татнефти». В свою очередь 10 участников магистратуры AI Talent Hub будут обучаться в Университете ИТМО в онлайн-формате, жить в современном кампусе, работать в лабораторном корпусе Альметьевского государственного нефтяного института и заниматься решением задач компании «Татнефть» в ее центральном офисе. Для студентов это возможность стать потенциальными сотрудниками «Татнефти», быть включенными в проекты по актуальным задачам с первых дней обучения, получить диплом прямо на рабочем месте и пройти оплачиваемую стажировку в проектных командах ALMET Data Team.

Подать заявку на поступление на образовательные программы и ознакомиться с подробностями программ можно по ссылкам:

http://data.tatneft.ru/