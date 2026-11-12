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Общество 12 ноября 2026 10:55

«Татнефть» и ТАСС запустили проект о климате и сокращении выбросов

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«Татнефть» и ТАСС запустили проект о климате и сокращении выбросов
Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Татнефть» совместно с информационным агентством ТАСС запустила просветительский спецпроект «Чистая энергия будущего», посвященный климатическим изменениям и сокращению выбросов парниковых газов. Серия анимационных роликов расскажет об углеродном следе, способах его расчета и климатических проектах, сообщила газета «Нефтяные вести».

Проект призван простым языком объяснить, что такое углекислый газ, почему важно сокращать его выбросы и какие технологические возможности открывает решение климатических задач.

Всего запланировано четыре анимационных ролика. Первый выпуск – «Парниковый эффект. Почему Земля нагревается и что происходит с климатом в России» – уже вышел. В нем объясняют причины глобального потепления и необходимость сокращения выбросов.

Следующие серии посвятят расчету выбросов парниковых газов, климатическим проектам и их реализации в России и мире.

В компании отмечают, что промышленные предприятия сегодня рассматривают углекислый газ не только как показатель воздействия на окружающую среду, но и как ресурс для развития: тестируют новые решения и оценивают их эффективность.

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