Общество 14 мая 2026 18:09

«Татнефть» и Калмыкия договорились о сотрудничестве на полях «КазаньФорума»

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Татнефть» и Республика Калмыкия подписали соглашение о сотрудничестве на площадке XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», сообщила пресс-служба компании.

В рамках деловой программы представители делегации Калмыкии посетили выставочный стенд компании, где прошла рабочая встреча сторон. По ее итогам были закреплены договоренности о развитии партнерства в промышленной сфере.

Сотрудничество планируется развивать в том числе в направлениях геологоразведки и нефтедобычи.

Ожидается, что подписанное соглашение придаст дополнительный импульс реализации совместных проектов.

