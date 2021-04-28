«Татнефть» готова рассмотреть возможность интеграции «ТАИФ-НК» с комплексом «ТАНЕКО»

Компания «Татнефть» готова рассмотерть возможность выкупа нефтеперерабатывающего завода «ТАИФ-НК» для включения его в единую технологическую цепочку с собственным нефтеперерабатывающим комплексом «ТАНЕКО». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в нефтяной компании.

«Около восьми месяцев назад на „ТАНЕКО“ по заданию руководства изучалась схема и возможности интеграции с „ТАИФ-НК“. Тогда, в коронавирусном 2020 году, рынок сбыта демонстрировал падение, НПЗ жаловались на низкую загрузку и сокращение спроса. Что касается актива на сегодня, то мы находимся на рынке и всегда готовы изучать выгодные с коммерческие предложения», — отметили в компании.

Заводы «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО» находятся в Нижнекамском районе Татарстана в одной промышленной зоне.

Ранее руководство крупнейших нефтехимических комплексов России — «СИБУР» и «ТАИФ» — заявило о слиянии активов на базе «СИБУР Холдинга». В его структуру входят крупнейшие предприятия Татарстана, такие как «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим» и нефтеперерабатывающий завод «ТАИФ-НК».