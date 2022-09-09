«Татнефть» — «Энергия жизни»: нефтяники Татарстана встретили профессиональный праздник

День нефтяника-2022 в Альметьевске стал ярким заключительным аккордом череды мероприятий, прокатившихся по городам юго-востока Татарстана. Он объединил десятки зон активностей, развлекательных площадок и красочно оформленных платформ. Концепция праздника «Энергия жизни» раскрыла миссию «Татнефти», которая дарит энергию и созидает на благо людей.

«“Татнефть” — это пример уверенной гражданской позиции и настоящего патриотизма»

Как сообщают «Нефтяные вести», за несколько дней до торжества с разных концов страны в Альметьевск съезжались гости. День нефтяника многие ждут с нетерпением, а после того как несколько лет назад праздник начал проходить в центре Нефтеграда, он стал еще популярнее. Прийти на него могут все желающие: малыши и взрослые, ветераны и молодежь, маломобильные и активные жители нефтяной столицы и юго-востока.

Уже давно коллектив «Татнефти» объединяет и благодарит этим праздником представителей всех профессий — ведь рядом с нефтяниками на благо родного края трудятся и строители, и химики, и энергетики, и водители, и медики, и учителя.

В официальных торжествах приняли участие первые лица республики и отрасли: Президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, российский общественный деятель — президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, руководитель исполкома АМР Тимур Нагуманов. Гостями праздника стали ветераны-нефтяники, трудовые коллективы «Татнефти», представители соседних регионов и областей.

Город стал менять привычный облик задолго до 3 сентября: площадь перед Дворцом спорта «Юбилейный» превратилась в конкурсный полигон, а на площади Ленина возвысились трибуны на несколько тысяч мест. Декорации Дня нефтяника стали единым архитектурным ансамблем, превратили всю площадь в театральную сцену. Для этого были использованы сотни квадратных метров экранов и тысячи квадратных метров декораций.

Открыло парад театрализованное представление, рассказывающее о трансформации энергии, которая всегда служила на благо людей. Научившись добывать огонь, люди пошли дальше в своем развитии — стали добывать полезные ископаемые, и это помогло постепенно перестроить жизнь так, что сегодня человечество перешло в цифровую эру, сформировалось постиндустриальное общество, которое реализует концепцию устойчивого развития.

Юная героиня, вышедшая на сцену в середине представления, воспринималась как образ будущих поколений и нового мировоззрения, как символ глобальных перемен — когда меняются технологии, оборудование, условия жизни и труда. Неизменным должно оставаться одно — желание идти в развитии вперед и ответственное отношение к природе.

Символом постоянных преобразований и развития стала и спецтехника, которая прошла во время парада перед взором зрителей, — она во все времена оставалась помощником нефтяников и сегодня остается главным помощником нефтедобытчиков.

«Благодаря нефтяникам строятся предприятия, реализуются новые социальные проекты, создаются рабочие места. Спасибо “Татнефти” — это пример уверенной гражданской позиции и настоящего патриотизма», — поздравил нефтяников с их профессиональным днем Рустам Минниханов.

В торжествах приняли участие более 10 тысяч человек. Под бурные овации зрителей передовиков производства наградили федеральными, республиканскими и корпоративными наградами.

«Все наши достижения и успехи — заслуга каждого члена нашей большой и дружной семьи. И это не только нефтяники и нефтегазопереработчики, работники сервисных компаний. Нам помогают добывать нефть наши земляки — врачи, учителя, полицейские, все те, кто живет на этой благословенной земле. Наша сила — в единстве. Благодаря этому мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, открываем для себя новые возможности и перспективы, вносим свой вклад в процветание нашего края!» — поздравил всех жителей края Наиль Маганов.

На отдельной площадке праздника по традиции прошел конкурс профмастерства среди молодых работников «Татнефти». Президент Татарстана и другие гости праздника понаблюдали за участниками на каждой площадке. За право называться лучшим боролись представители 21 специальности.

«Территория возможностей» и «Энергия улиц»

В День нефтяника улица Гагарина в Альметьевске превратилась в «Территорию возможностей», которая наглядно показала, что Нефтяная столица республики и Татарстан в целом — это уникальная территория, аккумулирующая не только эффективное производство, но и социальные движения, пишет газета «Нефтяные вести».

Здесь выступали альметьевский уличный театр «Легкие крылья» — первый профессиональный уличный театр в Татарстане, другие артисты, акробаты, танцоры. Тут была представлена грантовая система «Татнефти», можно было посетить выставку арт-объектов из вторсырья, медиавыставку NFT-художников, зрителей также заинтересовали анимационная команда из Москвы и аналоговое шоу Цирка Дю Солей.

Грантовый проект «Позитив улиц» нацелен на развитие уличных субкультур. Он реализуется в четырех регионах ПФО. Обращала на себя внимание зрителей фотолокация с каллиграфией. На этом арт-объекте в специальной ручной технике написаны девять городов нефтяного региона.

А на ярмарке было организовано пять станций с работами мастеров из Татарстана: кожаные изделия из Азнакаева, керамические изделия ручной работы из Кукмора, этноодежда из Альметьевска и Богатых Сабов, экотовары и татарские национальные аксессуары из Казани.

Центр «Альметрика», созданный «Татнефтью», инновационно подходит к изучению естественных наук. Специалисты центра провели мастер-классы для детей по сбору палатки, робота из Лего, оказанию первой медпомощи и т.д.

Также на Гагарина можно было узнать, чего достигли ребята из Школы Анимации А1002, открытой «Татнефтью» два года назад, как раз в День нефтяника. У зрителей дух захватывало от номера «Колесо смелости» команды воздушных гимнастов «Трапеция».

Принять участие в экстремальных состязаниях, прикоснуться к настоящему искусству и просто хорошо отдохнуть можно было и в Индустриальном сквере, где прошел фестиваль уличной культуры «Энергия улиц».

Больше всего участников и зрителей собрал хип-хоп-баттл — танцевальный марафон, где соревновались в умении не только двигаться, но и импровизировать танцоры разных возрастов. Самая юная категория — 6-9 лет. Не менее притягательными стали и соревнования по экстремальным видам спорта. Соревновались мастера скейта, BMX-велосипеда и кикскутера (трюкового самоката). Граффити-джем собрал художников из Альметьевска, Казани, Санкт-Петербурга.

Звёзды татарской эстрады из «Страны поющего соловья»

Выступления популярных артистов татарской эстрады — неотъемлемая часть праздничной программы Дня нефтяника. В этом году они выступали на площади Ленина, в сквере «Каракүз», парке имени 60-летия нефти Татарстана, пишет газета «Нефтяные вести».

Заслуженная артистка Татарстана Гульназ Сафарова, отработав официальную часть программы на площади Ленина, позднее приступила к более привычному ей концертному формату. Ее соведущим был популярный радио- и телеведущий Зульфат Зиннуров.

Гүзәлем и Салават Миннехановы всегда с радостью приезжают на свою родину — в нефтяной регион. Салават — родом из Азнакаева, его очаровательная супруга — из Альметьевска. Зрители щедро одарили своих любимцев аплодисментами.

Надо сказать, что это был не единственный семейный дуэт на концерте. На этой же сцене выступили Гузель Уразова и Ильдар Хакимов. А в сквере «Каракүз» собрали многочисленных поклонников Алина и Азат Каримовы. Их знают и как ведущих популярной телепередачи «Җырлыйк әле» на ТНВ. В репертуаре выпускников Казанской государственной консерватории и ретро-песни, которые особенно близки сердцу старшего поколения, и произведения современных авторов, для молодежной аудитории. От желающих сфотографироваться с ними не было отбоя.

В парке имени 60-летия нефти Татарстана хедлайнером был творческий и семейный дуэт народных артистов Татарстана Зайнаб Фархетдиновой и Зуфара Билалова. Их почитатели пришли заранее, чтобы занять места ближе к сцене. Среди зрителей было и немало иногородних.

Любит наш зритель дуэты. В последние годы стали частыми гостями корпоративных праздников гармонисты — братья-близнецы Алмаз и Айдар Юнусовы из соседнего Башкортостана. Они приезжали на вручение грантов «Татнефти», зрителям посчастливилось встретиться с ними и на площади Ленина 3 сентября.

А в сквере «Каракуз» возле главного офиса Компании «Татнефть» для гостей и жителей города выступили лауреаты разных лет регионального фестиваля детского и юношеского творчества «Страна поющего соловья» программы «Рухият» БФ «Татнефть».

В этом году фестивалю исполнилось 25 лет — это значимая дата в судьбе всех, кто стал его частью. Каждый год «соловей» собирает под свое крыло десятки тысяч талантливых ребят нефтяного региона республики. На праздник были приглашены выпускники разных лет. Они всегда возвращаются в этот творческий мир, потому что именно здесь оставили частичку своего сердца. Многие из них нашли свой путь, призвание в жизни и продолжают развивать свой талант, совершенствовать себя.

Атмосфера эстетики и невероятной красоты, мастерства исполнения номеров навсегда останутся в сердцах зрителей. Первым выступил вокальный ансамбль «Бәхет» Азнакаевской ДШИ — обладатель гран-при конкурса. Далее на сцену вышли творческие коллективы из разных населенных пунктов нефтяного края с хореографическими и вокальными номерами, а также виртуозной игрой на музыкальных инструментах — баян, балалайка, скрипка.

Как всегда, «зажигал» своим юмором, энергетикой заслуженный артист Татарстана Данир Сабиров, пишут «Нефтяные вести». Мастер разговорного жанра, прекрасный певец, замечательный танцор — такой вот он, как говорится, «три в одном»!

Приятно встретиться на подобных концертах с давними друзьями — выпускниками фестиваля «Страна поющего соловья». Алина Каримова, Данир Сабиров, Мунир Рахмаев, Айдар Сулейманов, Наиль Сагдиев — все они начали свой путь на большую сцену именно со «Страны поющего соловья» и стали признанными деятелями искусства. Все шесть часов концертной программы пронеслись как один миг.

Заслуженный артист Татарстана Наиль Сагдиев, баянист-виртуоз, продолжает лучшие традиции именитых музыкантов республики. Он выступает и в составе оркестра «Казан нуры», и с сольными программами, а также аккомпанирует популярным певцам.

Возле ОЦ «Алмет» забавные ростовые куклы — персонажи мультфильмов — зазывали маленьких гостей в развлекательные зоны. Дети лепили из пластилина фигурки, рисовали и активно участвовали в различных играх, а также приняли участие в мастер-классах и в научном шоу от интерактивного научно-познавательного центра «Альметрика».

Для гостей и жителей Нефтеграда концерт лауреатов «Страна поющего соловья» стал настоящим праздником эстетики и искусства. Но самое главное — такие концерты приобщают к миру искусства и культуры подрастающее поколение.

Фирдуса Тямаева любят и стар, и млад. Выпускник Лениногорского музыкально-педагогического колледжа — один из тех певцов, на чьи концерты билеты раскупаются, как горячие пирожки.

А вот среди представительниц прекрасного пола, несомненно, на вершине Олимпа татарской эстрады стоит Ильсия Бадретдинова. Ее концерты в городах и селах республики проходят на ура, она пользуется огромной популярностью и в нефтяном регионе. Выступления Тямаева и Бадретдиновой и стали ярким финальным аккордом концерта на центральной площади Нефтеграда.

ОММАЖ, Григорий Лепс и Баста

Лучшие артисты, великолепная атмосфера, тысячи зрителей и грандиозный салют. Так завершился Большой праздник на площади возле ДК «Нефтьче». Правда, начался он не с песен, а с обновленной команды «Нефтяник». По традиции новичков представило руководство клуба — исполнительный директор Рустем Гатин. Всего состав команды пополнили 11 человек, многие из них болельщикам хорошо знакомы. Например, братья Альшевские. Ярослав, кстати, теперь капитан «быков» и тут же, на сцене, попросил фанатов поддержать «Нефтяник» в новом сезоне.

Большой многочасовой музыкальный марафон начала группа ОММАЖ. Это трио, которое начало свой творческий путь в Альметьевске, теперь перебралось в Казань. За это время ребята, поющие на татарском языке, успели привлечь определенное внимание современной татарстанской молодежи, которая тепло приняла их творчество.

Клипы ОММАЖ заметил даже Рустам Минниханов, перепостив их клип в своих соцсетях. Да, молодежи пока тяжеловато раскрутиться на фоне старожилов татарской песни с баянами прошлого века, но внимания эти ребята как минимум заслуживают. К примеру, у группы есть замечательная песня «Уятмагыз» («Не будите»): мелодичная, грустная, напоминающая то ли Depeche Mode, то ли «Альянс».

Далее настал черед кавер-группы «Рок-Привет». Для тех, кто не знаком с творчеством этих талантливых ребят, можно охарактеризовать их как «Волга-Волга» на максималках.

Пожалуй, нет больше таких коллективов, которые бы могли в своих перепевках сочетать несочетаемое. Например, Animal Jazz и 30 seconds to Mars, «Короля и Шута» с Rammstein. Или «Сплин» с Nickelback.

После недолгого когнитивного диссонанса сразу можно узнать стиль обоих вариантов оригинала, причем получается не мешанина, а вполне себе полноценное вкусное акустическое блюдо. Работа московских музыкантов изначально рассматривалась как ютуб-проект, однако после мощного успеха пранк вышел из-под контроля и залетел в клубы и даже на большие концертные площадки.

Профессиональный праздник нефтяников совпал с датой, которую в шутку называют Шуфутиновым днем. Все из-за лиричной и грустной песни в исполнении Михаила Шафутинского — «Третье сентября». Ее тоже «Рок-Привет» с успехом перепел, соединив шансон и Linkin Park. К почти четырем миллионам просмотров этой песни в сети добавилось еще несколько тысяч вживую.

Затем в ход пошли тяжеловесы российского шоу-бизнеса. Удивительна судьба певца Григория Лепса, без творчества которого сейчас невозможно представить и любой концерт на федеральном ТВ, и большое застолье в какой-нибудь российской глубинке. Григорий Викторович спел свой первый сольный концерт в уже очень зрелом возрасте — ему было сильно за 30.

А до этого он работал на военном заводе, пел в нескольких малоизвестных группах и куда больше в ресторанах, где люди посоветовали ему ехать в Москву и искать счастья на большой сцене. Получилось все не быстро, зато последовавший за ним грандиозный успех с лихвой компенсировал все прошлые неудачи.

Квинтэссенцией стало звание народного артиста РФ, которое Лепс получил прошедшим летом. А еще в его активе есть практически все награды и премии музыкального бомонда страны: от «Золотого граммофона» до «Песни года».

Григорий Лепс все еще много гастролирует, радуя поклонников своей харизмой и яркими, цепляющими песнями. Умеет Лепс и работать с публикой, которая всегда принимает его очень тепло.

И, наконец, хэдлайнером музыкального фестиваля стал Баста. Этот артист сейчас, пожалуй, безоговорочный рэп-исполнитель номер один в России. Он сумел выйти из андеграунда, в котором обычно находятся практически все коллеги по хип-хопу, и стать в какой-то степени даже культурным феноменом своего времени.

После концерта стало понятно, почему это произошло. Баста сейчас востребованный ведущий, продюсер и даже автор детской книги, но все-таки его главный козырь — это музыка и сцена, где он чувствует себя как рыба в воде.

Отчасти с этим и перекликается литературный сюжет одной из его новых песен — «Мутная вода», которая была выпущена в этом году. В ней Баста отчасти возвращается к традиционной рэп-тематике, которую исповедуют певцы этого жанра по всему миру — острые социальные темы уличной жизни больших городов.

В этот вечер Альметьевск убедился, что Василий Вакуленко (так звучит настоящее имя певца) вполне заслуженно находится в топе российских исполнителей. Он, безусловно, талантливый автор, мастер рифм и мультиинструменталист (играет на клавишных и ударных). А еще он умеет набирать в команду не менее профессиональных людей, с которыми работает на сцене в полной гармонии.

Фото: Пресс-служба ПАО «Татнефть»