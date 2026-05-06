«Татнефть» довела число климатических проектов до 55

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

«Татнефть» зарегистрировала еще два климатических проекта. Теперь в «зеленый» портфель компании входят 55 инициатив – это почти половина из 111 проектов, внесенных в Реестр углеродных единиц России, сообщили в пресс-службе компании.

Новые проекты реализуются на кустовых насосных станциях КНС-59 и КНС-153 НГДУ «Джалильнефть». Они направлены на повышение энергоэффективности системы поддержания пластового давления.

В рамках проектов центробежные насосы заменят на энергоэффективные плунжерные насосы объемного действия. Ожидается, что модернизация позволит сократить выбросы парниковых газов.

Так, на КНС-59 снижение выбросов за период реализации проекта составит 4,75 тыс. тонн CO2-эквивалента. На КНС-153 показатель оценивается в 4,62 тыс. тонн CO2-эквивалента в течение зачетного периода.

Валидацию проектов выполнило ООО МИП «НЭС Профэксперт» – единственный в России орган по валидации и верификации парниковых газов, аккредитованный в системе Механизма чистого развития Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как отметили в компании, «Татнефть» сохраняет крупнейший в стране портфель климатических проектов. Сейчас в обращении находятся 1,133 млн углеродных единиц, а общий потенциал выпуска за весь срок реализации проектов оценивается в 4,742 млн единиц.