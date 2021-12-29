Татнефть доплатит акционерам за третий квартал 23 млрд рублей

Акционеры «Татнефти» на внеочередном собрании решили выплатить дивиденды за 9 месяцев 2021 года, говорится в сообщении компании.

Общий размер дивидендов за 9 месяцев составит 26,5 рубля, суммарно – 61,6 млрд рублей.

Ранее – по итогам полугодия – акционеры уже получили дивиденды из расчета 16,52 рубля на все виды акций, всего было начислено 38,4 млрд рублей дивидендов. Таким образом, за третий квартал акционеры получат еще по 9 рублей 98 копеек на каждую обыкновенную и привилегированную акцию или суммарно 23,2 млрд рублей.

В 2020 году промежуточные дивиденды за 9 месяцев не выплачивались.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным реестра на 10 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что компания «Татнефть» в январе-сентябре 2021 года получила чистую прибыль в размере 123,3 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Таким образом, на дивиденды за 9 месяцев будет направлена половина чистой прибыли.

В целом за 2020 год компания начислила акционерам дивиденды из расчета 22,24 рубля на акцию на общую сумму 51,7 млрд рублей.