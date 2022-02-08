«Татнефть» делится «Энергией добра»

Компания «Татнефть» приглашает принять участие в конкурсе социальных инициатив «Энергия добра». В конкурсе могут участвовать как физические лица, достигшие совершеннолетия, так и некоммерческие негосударственные организации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подать заявку можно по следующим номинациям: защита уязвимых слоев населения; семья, материнство, отцовство и детство; здоровый образ жизни и туризм; наука, образование и просвещение; культура и искусство; сохранение исторического наследия; охрана окружающей среды и защита животных; молодежные проекты; развитие картинг-клубов на юго-востоке РТ. Прием заявок осуществляется с 7 февраля по 9 марта 2022 года. Подать заявку можно по ссылке.

Положение и иная информация о конкурсе размещены на сайте БФ «Татнефть», а также на официальном сайте компании в разделе «Благотворительные программы «Татнефти».

Введенная в «Татнефти» грантовая система является частью масштабных социальных инвестиций «Татнефти» в развитие Татарстана. Выделенные гранты призваны поддержать некоммерческий сектор и в целом социальную сферу юго-востока республики.

Конкурс социальных инициатив является инструментом активного вовлечения населения в решение актуальных социальных вызовов и задач, стоящих перед обществом.

За 6 лет проведения конкурса поддержку получили 585 проектов на общую сумму 473,4 млн рублей.