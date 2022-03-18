Татнефть 25 марта рассмотрит концепцию развития группы в условиях новых вызовов

Совет директоров «Татнефти» проведет очередное заседание совета директоров 25 марта, говорится в сообщении компании.

В числе вопросов – «О концепции развития группы “Татнефть” в условиях новых вызовов».

Также совет директоров подведет итоги бизнес-направления «Разведка и Добыча» за 2021 год, обсудит отчет за прошлый год по МСФО и кодекс корпоративного управления. Кроме того, будет назначена дата, до которой будут приниматься предложения в повестку дня годового собрания акционеров и по кандидатам в совет директоров.

На момент публикации отчета по МСФО – 15 марта – «Татнефть» отмечала, что не может определить, в какой степени обострение геополитической ситуации в феврале-марте 2022 года окажет влияние на производственные и финансовые показатели группы.

«Нельзя исключать дальнейшего расширения санкций, в том числе в отношении финансового и энергетического секторов российской экономики, которые могут затронуть деятельность группы», – говорится в отчете.

В нем подчеркивается, что руководство компании постоянно следит за развитием ситуации и предпринимает все необходимые действия для снижения и нивелирования возникающих рисков, обеспечения бесперебойной деятельности и сохранения финансовой стабильности группы.

«Группа характеризуется низким уровнем долга и, хотя существующая неопределенность может повлиять на будущую прибыльность и денежные потоки группы в ближайшем будущем, по мнению менеджмента, это не скажется на способности Группы продолжать осуществлять свою деятельность и исполнять обязательства в обозримом будущем», – отмечается в финансовом документе.