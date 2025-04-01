Татмолсоюз представил рейтинг производителей и переработчиков молока Татарстана

Татмолсоюз представил рейтинги производителей и переработчиков молока Татарстана по итогам 2024 года. С ними участников круглого стола, который прошел во Дворце земледельцев, ознакомил генеральный директор Союза производителей молока республики Денис Пирогов.

«Производителей мы условно разделили на четыре группы: первая – с поголовьем менее 500 коров, вторая – от 500 до тысячи коров, третья – свыше тысячи, четвертая – крупные инвесткомпании. Главный критерий оценки – рост продуктивности скота и сохранности поголовья. В каждую категорию вошли по десять предприятий», – рассказал глава Татмолсоюза.

Так, в группе предприятий с поголовьем менее 500 коров первое место заняло ООО «Нигез» Актанышского района, второе – крестьянско-фермерское хозяйство «Вафауллин А.А.» Ютазинского района, третье – КФХ «Ахметзянов Ф.Г.» Елабужского района.

В категории предприятий с поголовьем от 500 до тысячи коров на первом месте оказалось КФХ «Мухаметшин З.З.» Сабинского района, на втором – ООО «Сосна» Балтасинского района, на третьем – АО «им. Токарликова» Альметьевского района.

В группе предприятий с поголовьем свыше тысячи коров победил сельскохозяйственный потребкооператив «Менгер» Атнинского района, на втором месте – СХПК «Тан» Атнинского района, на третьем – сельхозпредприятие «Татарстан» Балтасинского района.

В рейтинге крупных инвестиционных компаний в молочной отрасли первое место досталось ООО «ПМК», второе – ООО «Северная Нива Татарстана», третье – АПК «Продовольственная программа».

«В рейтинге переработчиков молока предприятия разделили на две группы – с объемом переработки более 200 тонн и менее 200 тонн в сутки. Критериями оценки послужили средние объемы переработки сырого молока в день и средняя цена по году», – пояснил Пирогов.

Среди предприятий, перерабатывающих более 200 тонн молока в сутки, первое место заняла группа компаний «Вамин», второе – Зеленодольский молочный перерабатывающий комбинат, третье – Казанский молочный комбинат.

В группе переработчиков менее 200 тонн молока в сутки на первом месте – ООО MLK Group, на втором – Альметьевский молочный комбинат, на третьем – Алексеевский молочный комбинат.