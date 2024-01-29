Татмолсоюз представил рейтинг производителей и переработчиков молока Татарстана. Он составлен по результатам работы предприятий за прошлый год. Об этом рассказал генеральный директор республиканского Союза производителей молока Денис Пирогов на круглом столе «Тренды развития молочной отрасли России», который прошел на площадке выставки «ТатАгроЭкспо».

«Рейтинги разрабатывались совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Татарстана на основе статистических данных. Состав предприятий, которые попали в рейтинг, изменился по сравнению с предыдущим годом. Практически наполовину обновился», – отметил спикер.

Главным критерием оценки производителей сырого молока был рост продуктивности коров и сохранности поголовья, уточнил Пирогов.

Так, в группе предприятий с поголовьем менее 500 коров надой на одну корову начинается от 9,5 тыс. кг. Первое место здесь заняло ООО «Чишма» Актанышского района, второе – ООО «Нигез» Актанышского района, третье – ООО «СХП Ибрагимова» Апастовского района.

В рейтинге предприятий с поголовьем от 500 до 1000 коров первое место досталось крестьянско-фермерскому хозяйству «Мухаметшин З.З.» Сабинского района, второе – ООО «Цильна» Дрожжановского района, третье – агрофирме «Татарстан» Высокогорского района.

У предприятий с поголовьем более 1000 коров надой на одну корову начинается с 10,5 тыс. кг. В этом рейтинге первое место у сельскохозяйственного потребительского кооператива «Тан» Атнинского района, второе – у агрофирмы «Уныш» Атнинского района, третье – у ООО «ПМК» Сабинского района.

«Критерием оценки крупных инвестиционный компаний был объем реализации молока, он начинается от 29,1 тыс. тонн», – подчеркнул гендиректор Татмолсоюза.

По результатам рейтинга в тройку лидеров вошли агрохолдинг «Красный Восток», агропромышленная компания «Продовольственная программа» и АО «ХК “АК БАРС”».

В рейтинге переработчиков до 200 тонн молока в сутки первого места удостоилось ООО «Агросила Молоко», второго – Актанышский молочный комбинат, третьего – Апастовский молочный комбинат.

Среди предприятий с переработкой молока более 200 тонн в сутки первое место заслужил Зеленодольский молочный комбинат, второе – ООО «АРЧА» и третье – Казанский молочный комбинат.

«Вместе с ростом производства сырого молока растет и объем переработки. Это связано с модернизацией производства, запуском новых линий, расширением ассортимента продукции. Уже почти 90% произведенного сырого молока перерабатывается в республике. И оценивая производственные мощности, видим, что потенциал не исчерпан. Минимум на 30-40% объем переработки может быть увеличен», – резюмировал Пирогов.