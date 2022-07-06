Татмолсоюз представил первый рейтинг производителей молока в Татарстане. Топ-15 составлен по результатам работы предприятий за прошлый год. Об этом рассказал генеральный директор республиканского Союза производителей молока Денис Пирогов на заседании правления организации, которое прошло в рамках международной агропромышленной выставки «Агроволга 2022».

«Считаем, что те, кто попал в топ, уже лидеры. Это самые перспективные предприятия. Рейтинг подготовлен по трем категориям предприятий — с поголовьем более 1000 коров, с поголовьем от 500 до 1000 коров и менее 500 коров. В качестве источника данных использовалась статистическая информация за 2021 год. Критериями оценки послужили валовое производство молока и продуктивность коров», — отметил докладчик.

В частности, в тройку лидеров среди предприятий с поголовьем свыше 1000 коров по валовому производству попали «Красный Восток Агро», «Агросила» и «АПК Продовольственная программа». По продуктивности на корову лидерами стали сельскохозяйственный производственный кооператив «Тан» Атнинского района, предприятия «ПМК» Сабинского района и «Тукаевский» Атнинского района.

Среди компаний, которые содержат от 500 до 1000 коров, лучшими оказались предприятие имени Токарликова Альметьевского района, сельскохозяйственный производственный кооператив «Менгер» Атнинского района и сельхозкооператив «Кзыл юл» Балтасинского района.

В категории предприятий с поголовьем менее 500 коров лидерами признаны предприятия «Калмурзино» Мензелинского района, «Нигез» Актанышского района и «Чишма» Актанышского района.

«Надеемся, что такой рейтинг будет разрабатываться на регулярной основе. В ближайшее время будет подготовлен рейтинг по перерабатывающим предприятиям. Здесь нужно поработать и условно в конце июля такую информацию презентовать», — подчеркнул Пирогов.

Глава «Союзмолока» Артем Белов добавил, что такие рейтинги — «хорошая информационная база, которой можно будет пользоваться». «Это не просто цифры, за ними стоят разные стратегии. Рейтинги показывают, что делают предприятия, чтобы добиваться таких результатов, какие стратегии реализуют. Можно понимать, за счет чего эти компании развиваются», — заметил он.