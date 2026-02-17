«Татмедиа» возглавило рейтинг региональных СМИ по индексу цитирования и весу в MAX

MAX-канал медиахолдинга «Татмедиа» показал высокие результаты в региональном сегменте мессенджера MAX, заняв лидирующие позиции сразу в нескольких ключевых рейтингах. Успех канала подтверждается данными аналитического сервиса MaxDash, опубликованными в телеграм-канале New Media.

Согласно исследованию, «Татмедиа» стало абсолютным лидером по индексу цитирования (ИЦ) среди региональных телеканалов, набрав 645 баллов. По этому показателю канал медиахолдинга значительно опережает ближайших конкурентов: второе место у ГТРК «Южный Урал» (Челябинск) с 357 баллами, третье – у ГТРК «Кубань» (Краснодар) с 284.

Кроме того, татарстанский медиахолдинг занял первую строчку в рейтинге по «весу канала» – комплексному показателю, который рассчитывается как произведение вовлеченности подписчиков (ERR48) на индекс цитирования. Итоговый результат «Татмедиа» составил 18 750 баллов, что позволило ему обойти краснодарские ГТРК «Кубань» (14 961) и «Кубань 24» (13 761).

Высокую вовлеченность аудитории в регионе также продемонстрировал еще один татарстанский канал – «ТНВ Татарча». Он занял второе место по уровню ERR48 с показателем 58,21%, уступив лишь каналу «Сочи 24» (69,10%).

Лидерство по количеству подписчиков в региональном сегменте MAX удерживают каналы из Московской области («360» с 62,7 тыс.) и Москвы («Москва 24» с 58,4 тыс.).

На данный момент MAX-канал «Татмедиа» проводит розыгрыш нового iPhone 17 Pro. Принять участие в конкурсе могут все подписчики канала.«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

Инфографика: Телеграм-канал New Media.