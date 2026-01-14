Татмедиа вошло в 20-ку ведущих российских ресурсов по генерации новостей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Медиахолдинг Татмедиа занял двадцатое место среди российских медиаресурсов по количеству публикуемых новостей. Данные опубликованы в отчете, подготовленном системой мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс.

В отчете отмечается, что объем новостного потока растет не линейно, а экспоненциально.

«Если сопоставить количество публикаций, которые выпускали медиа 15 лет назад, с текущими показателями, открывается почти драматическая картина – информационный мир стал другим. Если учитывать интернет-СМИ, социальные платформы и телеграм-каналы, объем контента увеличивается многократно, формируя плотное, непрерывное и высокоскоростное инфополе. Это среда, в которой уже невозможно полагаться на интуицию – только на точные данные и системный анализ», – отмечают авторы исследования.

За отчетный период на ресурсах Татмедиа было опубликовано 195 356 уникальных материалов, что обеспечило медиахолдингу двадцатый показатель среди всех российских СМИ.