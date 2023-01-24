«Татмедиа» в феврале откроет обновленные филиалы в Буинске и Актаныше

В Татарстане системно обновляется материально-техническая база редакций городов и районов республики. В ближайшее время обновленные филиалы откроются в Буинске и Актаныше. Об этом сообщил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«С развалом СССР серьезно упало внимание к местным изданиям. Пренебрежительным стало отношение не только столичных коллег, но и местной власти. Вместе с тем без них невозможны ни выборы, ни принятие важных для города или района решений. Местные радио, телевидение, газеты — это та самая последняя миля между властью и населением», — сказал Салимгараев.

Руководитель ведомства подчеркнул, что отношение к районным СМИ в Татарстане в последние годы серьезно меняется.

«Современное оборудование, телевизионные студии и комфортные кабинеты получили журналисты Кукмора, Апастова. Буквально на днях после капремонта открыли помещение телерадиокомпании „Саба дулкыннары”. На февраль намечено открытие обновленных филиалов в Буинске и Актаныше», — отметил он.

Салимгараев выразил благодарность руководителю Администрации Президента Татарстана Асгату Сафарову и руководству республики за поддержку этих проектов.