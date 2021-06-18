«Татмедиа» совместно с Болгарской исламской академией организует курсы для журналистов

В городе Болгаре стартовали курсы повышения квалификации для журналистов «Ислам и средства массовой информации».

«Этот курс новый. Он разработан на основе соглашения с АО „Татмедиа”. Думаю, курсы окажутся полезными, нужными и интересными. Добро пожаловать в Болгарскую исламскую академию», — поприветствовал сотрудников СМИ и. о. ректора академии Айнур Тимерханов.

В рамках трехдневных курсов повышения квалификации журналистов ожидают различные лекции, экскурсии и круглые столы. По завершению обучения участникам будут вручены сертификаты.

Фото: Салават Камалетдинов.