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18 июня 2021  13:59
Адель Ахметзянов

«Татмедиа» совместно с Болгарской исламской академией организует курсы для журналистов

«Татмедиа» совместно с Болгарской исламской академией организует курсы для журналистов
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В городе Болгаре стартовали курсы повышения квалификации для журналистов «Ислам и средства массовой информации».

«Этот курс новый. Он разработан на основе соглашения с АО „Татмедиа”. Думаю, курсы окажутся полезными, нужными и интересными. Добро пожаловать в Болгарскую исламскую академию», — поприветствовал сотрудников СМИ и. о. ректора академии Айнур Тимерханов.

В рамках трехдневных курсов повышения квалификации журналистов ожидают различные лекции, экскурсии и круглые столы. По завершению обучения участникам будут вручены сертификаты.

Фото: Салават Камалетдинов.

#болгарская исламская академия #ао татмедиа
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