«Татмедиа» разыграет среди подписчиков путевку в санаторий, снегоуборщик и смартфон

АО «Татмедиа» проводит среди подписчиков на периодические печатные издания новую акцию под названием «Путевка в санаторий, снегоуборщик, телевизор и другие призы за подписку!».

Заявки на розыгрыш будут приниматься до 21 января 2022 года. Чтобы стать участником акции, необходимо оформить подписку на одну газету и один журнал, издаваемый АО «Татмедиа» (печатные и/или электронные версии) на первое полугодие 2022 года и оплатить ее любым доступным способом. Сделать это можно на почте или в редакции в период подписной кампании. Также подписку можно оформить через интернет, в том числе на портале «Госуслуги РТ» или Почты России. Каждое издание должно быть выписано не менее чем на 6 месяцев.

Копию подписных абонементов либо распечатку, подтверждающую факт оплаты подписки через интернет (должна содержать ФИО, наименование выписанных изданий, период подписки и их сумму), необходимо выслать по почте на адрес: 420066, Казань, ул. Декабристов, 2 с пометкой «Акция», указав контактный телефон и имя подписчика. Можно отправить сканированные копии подписного абонемента или распечатки о факте оплаты подписки через интернет на электронный адрес podpiska@utnedia.ru, указав контактный телефон и имя подписчика.

Главный приз — путевка в санаторий на двоих. Также можно выиграть снегоуборщик, телевизор, смартфон, робот-пылесос, электромясорубку, набор ручного инструмента, утюг. Общий призовой фонд акции составил 179 000 рублей.

Розыгрыш призов состоится 11 февраля 2022 года. С полным списком изданий АО «Татмедиа», а также правилами акции можно ознакомиться на сайте.