«Татмедиа» презентовало Минниханову работу с маркетплейсами по распространению изданий

АО «Татмедиа» ведет активную работу по распространению своей печатной продукции через онлайн-ритейл. Работа через крупнейшие в России маркетплейсы позволяет охватить периодической печатью холдинга татароязычную аудиторию по всей стране. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«В этом году мы вошли на площадки всех ключевых российских маркетплейсов: OZON, Wildberries, „Яндекс.Маркет“ и другие. Онлайн-площадки создают удобный доступ для нашей продукции в регионы России, где проживают татары. Они получают возможность приобретать татароязычную прессу, газеты, журналы», — отметил Садыков.

По словам медиаменеджера, работа с онлайн-ритейлом значительно отразилась на ключевых показателях реализации продукции «Татмедиа».

«Мы начали продавать через эти площадки с июля. И сразу зафиксировали огромный спрос, в том числе далеко за пределами Татарстана: от Башкортостана и Новосибирска до Самары, Москвы и других точек на карте нашей страны. У людей появилась возможность в течение нескольких дней получить наши издания — это огромный рывок в плане доступности и сервисов для наших читателей», — подчеркнул Шамиль Садыков.

В завершение он отметил, что новые подходы в развитии «Татмедиа», начатые еще в прошлом году с создания сети фирменных вендинговых автоматов, позволили нарастить продажи журналов в первом полугодии 2021 года на 92%.