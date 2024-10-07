«Татмедиа» предлагает татарстанцам воспользоваться Всероссийской декадой подписки

С 4 по 14 октября проходит Всероссийская декада подписки. Во всех почтовых отделениях читатели смогут оформить подписку на газеты и журналы со скидкой до 13%. Также скидки будут предоставляться на подписки, оформленные в режиме онлайн на сайтах АО «Почта России» и АО «Татмедиа».

Татарстанский медиахолдинг предлагает выписать женский журнал «Сөембикә», молодежный журнал «Идел», юмористический журнал «Чаян», журнал для педагогов «Мәгариф», городской журнал «Казань», а также журналы о культуре, истории, литературе «Сәхнә», «Безнең мирас», «Гаилә һәм мәктәп», «Майдан» и общественно-политический журнал «Татарстан».

Кроме того, по льготной цене можно выписать детские издания на татарском языке «Салават күпере», «Сабантуй», «Ялкын», «Көмеш кыңгырау».

В декаде участвуют республиканские газеты «Шәһри Казан», «Шәһри Казан.Язмыш», «Казанские ведомости», «Туганайлар», «Сувар», «Мәдәни җомга» и все районные издания АО «Татмедиа».

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АО «ТАТМЕДИА», местонахождение 420066, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2., ГРН: 1071690057834

АО «Почта России», местонахождение 125252, г. Москва, вн. Тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А., ГРН1197746000000