«Татмедиа» объявило конкурс на лучшее освещение работы НКО Татарстана
«Татмедиа» объявило конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Татарстана. Прием заявок продлится с 25 сентября по 30 октября 2026 года.
Призовой фонд конкурса составляет 400 тыс. рублей. Его цель – привлечь внимание СМИ к работе социально ориентированных НКО республики и повысить качество материалов об их деятельности.
Конкурс проводится в четырех номинациях:
- «Лучший телесюжет (или телепередача)»;
- «Лучший радиосюжет (или радиопередача)»;
- «Лучшая публикация в печатных СМИ»;
- «Лучшая публикация в сети Интернет».
В каждой номинации предусмотрены три призовых места. За первое место выплатят 50 тыс. рублей, за второе – 30 тыс., за третье – 20 тыс. рублей.
Участниками могут стать журналисты, авторы, а также коллективы журналистов и авторские коллективы численностью до пяти человек. При этом конкурс рассчитан только на физических лиц. Один участник может представить не более 10 работ, созданных с 10 ноября 2025 года по 30 октября 2026 года.
Материалы принимаются на русском и татарском языках. Для участия необходимо направить заявку с пометкой «На конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан» в форматах PDF и Word, анкету и согласие на обработку персональных данных на электронную почту konkurs.sonko.rt@mail.ru.
Для телевизионных и радиоработ дополнительно требуется справка о выходе материала в эфир, подписанная главным редактором СМИ.
Уточнить условия участия можно по телефону +7 (843) 570-31-12. Контактное лицо – секретарь конкурсной комиссии Даната Мухаметшина. Подробные условия конкурса изложены в Положении.