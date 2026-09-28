«Татмедиа» объявило конкурс на лучшее освещение работы НКО Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татмедиа» объявило конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Татарстана. Прием заявок продлится с 25 сентября по 30 октября 2026 года.

Призовой фонд конкурса составляет 400 тыс. рублей. Его цель – привлечь внимание СМИ к работе социально ориентированных НКО республики и повысить качество материалов об их деятельности.

Конкурс проводится в четырех номинациях:

«Лучший телесюжет (или телепередача)»;

«Лучший радиосюжет (или радиопередача)»;

«Лучшая публикация в печатных СМИ»;

«Лучшая публикация в сети Интернет».

В каждой номинации предусмотрены три призовых места. За первое место выплатят 50 тыс. рублей, за второе – 30 тыс., за третье – 20 тыс. рублей.

Участниками могут стать журналисты, авторы, а также коллективы журналистов и авторские коллективы численностью до пяти человек. При этом конкурс рассчитан только на физических лиц. Один участник может представить не более 10 работ, созданных с 10 ноября 2025 года по 30 октября 2026 года.

Материалы принимаются на русском и татарском языках. Для участия необходимо направить заявку с пометкой «На конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан» в форматах PDF и Word, анкету и согласие на обработку персональных данных на электронную почту konkurs.sonko.rt@mail.ru.

Для телевизионных и радиоработ дополнительно требуется справка о выходе материала в эфир, подписанная главным редактором СМИ.

Уточнить условия участия можно по телефону +7 (843) 570-31-12. Контактное лицо – секретарь конкурсной комиссии Даната Мухаметшина. Подробные условия конкурса изложены в Положении.