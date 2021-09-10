«Татмедиа» обеспечит татарские диаспоры во всем мире печатной продукцией на родном языке

Медиахолдинг «Татмедиа» начал активно наращивать продажи печатной продукции на маркетплейсах. Цель — обеспечить татарские диаспоры в регионах России и за рубежом печатной продукцией на родном языке. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» генеральный директор медиахолдинга Шамиль Садыков.

«Маркетплейсы открывают нам возможность продвижения печатной продукции по всему миру. Особенно это актуально в период пандемии коронавируса. Наша задача — обеспечить татарские диаспоры во всех уголках мира газетами, журналами и книгами на родном языке. В том, что на печатную продукцию из Татарстана есть спрос, мы не сомневаемся», — сказал Садыков.

По словам генерального директора, продукция АО «Татмедиа» уже представлена на крупных электронных площадках, таких как Ozon, Wildberries, KazanExpress, «Яндекс.Маркет» и других.

Кроме того, на сайте медиахолдинга запущен фирменный интернет-магазин, который уже вышел на стабильные показатели продаж. Лидеры по онлайн-продажам среди журналов — детский журнал «Салават Купере», журнал «Сююмбике», рассчитанный на женскую аудиторию, и журнал «Чаян», который активно покупают в Москве и регионах России.

АО «Татмедиа» образовано 1 октября 2007 года указом первого Президента РТ Минтимера Шаймиева. Медиахолдинг объединяет 98 районных, городских и республиканских газет, 20 журналов, 17 телеканалов, 12 радиоканалов, 81 сайт и информационное агентство «Татар-информ».