«Татмедиа Junior» запустил продолжение проекта «Веселая азбука» на татарском языке

В рамках «Татмедиа Junior» стартовал второй сезон проекта «Күңелле әлифба. Укырга өйрәнәбез («Веселая азбука. Учимся читать») в YouTube. В качестве ведущих — залуженный артист Татарстана Алмаз Гараев, а также его дочь Зубайда. Вместе они изучают татарский алфавит, а также знакомят детей с буквами.

Если в первом сезоне ведущие учили буквы, то во втором Алмаз Гараев и Зубайда осваивают различные профессии в детском центре «КидСпейс» и обучают чтению. Все занятия построены на основе методики логопеда и педагога Надежды Жуковой.

Сделать проект более интересным для молодой аудитории помогают современные тренды. Так, в одном из выпусков Алмаз Гараев выступает в роли дедушки, у которого из-за съемки видео для TikTok заболели глаза, а юный врач Зубайда пытается помочь ему.

Напомним, что за время первого сезона выпустили 38 роликов, которые набрали уже более 16 тыс. просмотров.