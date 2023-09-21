«Татмедиа» и «Апснымедиа» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: © Алсу Исмагилова/«Татар-информ»

Сегодня в столице Республики Абхазия, городе Сухум, было подписано соглашение о сотрудничестве между «Татмедиа» и «Апснымедиа». Подписи в документе поставили генеральный директор татарстанского медиахолдинга Шамиль Садыков и генеральный директор медиагруппы «Апснымедиа» Роберт Джопуа.

Фото: © Алсу Исмагилова/«Татар-информ»

На церемонии также присутствовали руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев, председатель комитета Народного собрания — Парламента республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш, сотрудники СМИ Татарстана и Абхазии.

Инициатива о заключении соглашения возникла после посещения медиаменеджерами Абхазии в мае нынешнего года республики Татарстан и изучения опыта «ТАТМЕДИА».

«Соглашение больше касается взаимодействия: во-первых, информационный обмен, во-вторых, мы готовы делиться инновационными моделями, обучающими программами и готовы оказать поддержку в сфере информационных технологий», — отметил Айдар Салимгараев.

Гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков рассказал об организации и функционировании процессов в АО «Татмедиа», а также о перспективах развития медиа.

Фото: © Алсу Исмагилова/«Татар-информ»

Как отметил Роберт Джопуа, обмен опытом между республиками уже начался и они благодарны сотрудникам «Татмедиа» за образовательные семинары, которые были проведены в режиме онлайн.

Беслан Халваш отметил, что у Татарстана колоссальный опыт, республика добилась лидирующих позиций во многих сферах. «Нам очень много надо перенять у братской республики. Татарстан всегда помогал и поддерживал Абхазию, наш народ это помнит», — сказал он.

Медиахолдинг «Татмедиа» — крупнейший в России, в него входит 98 газет, 17 журналов, 79 сайтов, 19 телеканалов и 14 радиоканалов, а также 350 профилей в соцсетях с общим количеством подписчиков 3,7 миллиона человек. В компании 1 500 сотрудников.

«Апснымедиа» — медиагруппа Республики Абхазия. В состав входят две республиканские газеты «Апсны» и «Республика Абхазия», а также информационное агентство «Апсныпресс».