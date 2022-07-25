«Таткультресусцентр»: Проект «И к селу, и к городу» рождает другой взгляд на родную землю

Уникальный для Татарстана проект «И к селу, и к городу» нужен для того, чтобы человек оставался на своей территории. Таким мнением на пресс-конференции в «Татар-информе» поделилась директор ГБУ «Таткультресусцентр» Алсу Мифтахова.

«Для того чтобы человек полюбил свое село еще больше, он должен посмотреть на него с другой стороны. Кураторы подобных проектов заставляют людей совершенно по-другому посмотреть на мир, на свою землю и сделать из нее необычную территорию», — отметила спикер.

По словам Мифтаховой, Вахитово в Кукморском районе, где будет реализован проект, уже не смотрится как обычное село. «Оно стало креативным центром индустрии. На этот раз создателям проекта удалось создать межмуниципальное соединение молодежи и активных людей. Дай бог, чтобы все эти участники остались на своих территориях и развивали их», — сказала докладчик.

Цель «И к селу, и к городу» — создать качественные и востребованные среди молодежи творческие и неформально-образовательные условия для продвижения через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей. Арт-резиденция будет проходить с 1 по 7 августа в селе Вахитово Кукморского района. Прошедшие отбор участники объединятся в группы и создадут творческие проекты, продвигающие духовно-нравственные ценности народов Татарстана. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.