«Таткультресурсцентр» стал призером смотра-конкурса региональных методических служб

фото: «Таткультресурсцентр»

22 ноября в рамках конференции прошла церемония награждения лауреатов и финалистов Всероссийского смотра-конкурса региональных методических служб 2024 года. ГБУ «Таткультресурсцентр» стал призером конкурса и получил диплом и сертификат на 150 тыс. рублей.

Напомним, что ежегодная Всероссийская конференция региональных методических служб в сфере культуры прошла 21-22 ноября 2024 года в Москве. Ее проводит Минкульт РФ и Федеральный ресурсный информационно-аналитический центр художественного образования Российской академии музыки имени Гнесиных.

Как сообщает «Таткультресурсцентр», в конференции приняли участие представители Минкульта России, Федерального ресурсного центра художественного образования, региональных методических центров, представители крупнейших издательств, специализирующихся на создании учебно-методических материалов для детских школ искусств.

В ходе конференции обсудили вопросы функционирования методических служб в регионах, методического сопровождения детских школ искусств, достижения ключевых целей государственной политики в сфере художественного образования, поддержки кадрового потенциала, реализации национального проекта «Культура», проведения творческих и методических мероприятий в субъектах России, направленных на выявление одаренных детей в сфере искусств.

Также 21 ноября состоялись финальные испытания 10 представителей региональных методических служб, в том числе и методической службы РТ, которую достойно представила Анзия Закирова – замдиректора ГБУ «Таткультресурсцентр» по стратегическому развитию и экономике и Эльвина Якупова – замдиректора ГБУ «Таткультресурсцентр» по развитию народного творчества.