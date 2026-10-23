Таткультресурсцентр стал лауреатом Премии Минкультуры России «Пушкинская карта»

Фото: max.ru/mincultrt

Таткультресурсцентр стал лауреатом премии Министерства культуры России за вклад в развитие программы «Пушкинская карта». Учреждение из Татарстана победило в номинации «Лучший региональный дом культуры», сообщает Минкультуры РТ.

Церемония награждения прошла в Москве. Награду директору Таткультресурсцентра Алсу Мифтаховой вручила директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова.

Фото: max.ru/mincultrt

Премия отмечает учреждения культуры и регионы, внесшие значительный вклад в развитие программы. В этом году награды вручают в 27 номинациях, объединенных в восемь тематических блоков.

Татарстан занимает второе место среди регионов России по доле жителей в возрасте от 14 до 22 лет, оформивших «Пушкинскую карту». Ее получили более 270 тыс. молодых жителей республики, что составляет 71,4% от общей численности этой возрастной группы.