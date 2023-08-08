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Участники «Таткрафт 3.0. Финал» «построили» более 260 зданий по всему Татарстану
Накануне закончился самый масштабный ивент в рамках проекта Build The Earth «Таткрафт 3.0. Финал», организованный «Миллиард.Татар».
«Таткрафт 3.0. Финал» стал самым крупным турниром BTE в СНГ. По предварительным оценкам, было построено более 260 зданий по всему Татарстану, не считая благоустройства территорий рядом с объектами.
В этот раз участники возвели свои сооружения не только в Казани, а также в Альметьевске, Зеленодольске, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Чистополе.
Сейчас члены жюри подсчитывают баллы, и победителей мы назовем уже в эту пятницу, 11 августа.
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