Участники «Таткрафт 3.0. Финал» «построили» более 260 зданий по всему Татарстану

Накануне закончился самый масштабный ивент в рамках проекта Build The Earth «Таткрафт 3.0. Финал», организованный «Миллиард.Татар».



«Таткрафт 3.0. Финал» стал самым крупным турниром BTE в СНГ. По предварительным оценкам, было построено более 260 зданий по всему Татарстану, не считая благоустройства территорий рядом с объектами.



В этот раз участники возвели свои сооружения не только в Казани, а также в Альметьевске, Зеленодольске, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Чистополе.

Сейчас члены жюри подсчитывают баллы, и победителей мы назовем уже в эту пятницу, 11 августа.