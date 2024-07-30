«Таткоммунэнерго» предложило вернуть двухставочный тариф на горячую воду

Пересмотреть расчет тарифа на горячую воду предложили сегодня на заседании рабочего штаба по контролю за выполнением инвестпрограмм в Госкомитете РТ по тарифам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

АО «РПО «Таткоммунэнерго» пожаловалось на убытки в связи с переходом на плату за горячую воду по одноставочному тарифу. Пересмотреть расчет тарифа предложил сегодня на заседании рабочего штаба по контролю за выполнением инвестпрограмм в Госкомитете РТ по тарифам гендиректор АО «РПО «Таткоммунэнерго» Асфан Галявов.

«Ваш вопрос звучит следующим образом: „Таткоммунэнерго“ прогнозирует убытки по тарифу на горячую воду и обращается с просьбой оценить данные последствия при формировании тарифной кампании в 2025 году. Я правильно понимаю?» – уточнил у Галявова председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

Александр Груничев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Получив утвердительный ответ, Груничев рекомендовал прислать в Госкомитет РТ по тарифам соответствующее письменное обращение.

«Житель не мог видеть, сколько платит за кубометр. Тепло он оплачивал по тарифу за тепло, а холодную воду – по тарифу за воду. Плюс был подогрев на горячую воду. Сама методика была достаточно сложной для понимания потребителя», – сказала она.

Как пояснила «Татар-информу» зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина, раньше при начислении платы за горячую воду применялся двухставочный тариф, который был неудобен для людей.

Она пояснила, что при одноставочном тарифе расчет производит Госкомитет РТ по тарифам и выдает ставку за куб.

«К примеру, ты потратил четыре куба, умножил на тариф и получил столько, сколько начислено. Эту цифру легко перепроверить», – заметила Лариса Хабибуллина.

По ее словам, с переходом на одноставочный тариф ресурсоснабжающие организации немного потеряли, но зато люди получили понимание, и услуга ГВС стала более открытой.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Сейчас жалоб на начисления за ГВС нет и переходить обратно нет смысла. Существенных убытков мы тоже не видим. Посмотрим, какое обоснование они нам предоставят», – заключила Лариса Хабибуллина.

Заседание рабочего штаба по контролю за выполнением инвестпрограмм прошло сегодня в Госкомитете РТ по тарифам. Его участники обсудили недочеты при выполнении инвестиционных программ в сфере теплоснабжения Татарстана в связи с подготовкой к новому отопительному сезону.