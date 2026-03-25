Таткнигоиздат выпустил первую книгу нон-фикшн, ее написала Алсу Исмагилова

Татарское книжное издательство выпустило свою первую книгу в жанре нон-фикшн «Уй + Гамәл = Язмыш». Издание вышло на татарском языке и стало первым в серии «Свой путь».

Автор книги – медиадиректор «Татмедиа» Алсу Исмагилова. Она собрала истории женщин, которым пришлось пройти через трудности, чтобы достичь успеха. Идея создания такой книги принадлежит руководителю Татарского книжного издательства Рустему Галиуллину.

«Мы с ним часто обсуждали, что на татарском языке очень мало мотивирующей литературы. Я не говорю о классике, которая, безусловно, мотивирует. Нет именно психологической, современной, мотивирующей литературы», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» Исмагилова.

Когда Галиуллин предложил ей написать эту книгу, она согласилась. Как журналистке ей известно много женских историй, и в книге она хотела рассказать о трансформациях, через которые проходят женщины.

«Многие думают, что для начала каких-то положительных изменений в жизни должно произойти какое-то большое событие, но на самом деле все позитивные изменения начинаются с одной маленькой мысли», – считает Исмагилова.

На примере невыдуманных историй 19 татарских женщин автор показывает, как такая маленькая мысль может привести к кардинальным изменениям в жизни. Это женщины из разных районов Татарстана, а также из других регионов России (Башкортостана, Пермского края и других).

«Все 19 историй писали со слезами», – подчеркнула автор.

Одна из героинь живет в татарской деревне. Она рано вышла замуж, родила ребенка с синдромом Дауна. Первое время она стеснялась этого, но затем поняла, что ребенок будет счастлив только в том случае, если родители его примут. Сейчас она стала известным блогером.

У другой героини после родов развилось косоглазие, от нее ушел муж, она осталась с ребенком одна. Косоглазие оказалось неизлечимым, но, несмотря на реакцию части окружающих, она смогла преодолеть трудности, открыться миру и стать счастливой.

«Мы как издатели обязательно изучаем спрос со стороны читателей, и мы видим, что спрос на нон-фикшн растет. Лично мне, даже как женщине, кажется, что подобные издания действительно будут пользоваться спросом», – сказала «Татар-информу» заместитель главного редактора Таткнигиздата Венера Шамсутдинова.

Для Исмагиловой это первый опыт работы с книжным издательством, «Уй + Гамәл = Язмыш» – ее первая книга. Следующие книги серии «Үз юлым» (рус. «Свой путь») будут написаны уже другими авторами и на совсем другие темы, они уже находятся в работе.

«Мы проанализировали, какие книги сегодня популярны, какие книги читают. Получается чисто коммерческий проект Татарского книжного издательства. Есть очень много успешных людей – финансисты, неврологи, психологи, и вы сами знаете, что на русском языке книг про успехи таких людей очень много. Мы хотели, чтобы наши татарские читатели тоже смогли получить такой продукт», – объяснил корреспонденту агентства директор Таткнигоиздата.

Тираж текущего издания составил 5 тыс. экземпляров, но руководитель издательства уверен, что потребуется допечатки.