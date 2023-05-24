Таткнигоиздат представит свои издания на книжной ярмарке «Китап-байрам» в Уфе

Издательства, книжные магазины и модельные библиотеки Татарстана представят свои стенды на международной книжной ярмарке «Китап-байрам», которая с 26 по 28 мая впервые пройдет в Уфе. На мероприятии будет презентована и продукция Таткнигоиздата, рассказали в пресс-службе издательства.

«Команда Таткнигоиздата всегда работает над тем, чтобы издаваемые книги были не только наивысшего качества, но и представляли собой вдохновляющий и мотивирующий материал для всех почитателей татарской литературы. Именно такие издания мы представим здесь — это порядка 250 наименований тиражом более 3 тыс. экземпляров, книг разной жанровой направленности — историческая и краеведческая литература, книги татарских классиков, современных писателей и поэтов, книги по изучению татарского языка, словари, книги для детей, подарочные книги-альбомы и многое другое», — пояснил генеральный директор издательства Ильдар Сагдатшин.

В рамках книжной выставки состоятся конкурс среди издательств «Книга года на Земле Урал-батыра», состязание чтецов «История родной земли в стихах», республиканский литературный конкурс начинающих поэтов и писателей «Проба пера», фестиваль детского художественного творчества «Урал-батыр», а также форум писателей и драматургов.

На площадке ярмарки состоятся встречи с писателями и искусствоведами. В эти дни там также организуют выставку редких книг и кинопоказы фильмов, снятых по лучшим произведений башкирской и русской литературы.

Будут представлены и музыкально-поэтические постановки по мотивам произведений известных поэтов. Кроме того, гостям покажут рукописи из писательских архивов, хранящихся в Национальной библиотеке имени А.-З. Валиди.