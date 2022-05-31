«Таткнигоиздат» представит более 300 разных книг на фестивале «Красная площадь» в Москве

С 3 по 6 июня в Москве состоится главное литературное событие России — книжный фестиваль «Красная площадь». Мероприятие в столице соберет издательства из 50 регионов страны, в том числе и из Татарстана.

Так, Татарское книжное издательство приглашает жителей и гостей столицы на свой стенд, который разместится в 16-м шатре павильона «Регионы России». Здесь можно будет увидеть широкий ассортимент книг: детские, научные, кулинарные, художественные и ряд других — всего 300 наименований. Это в том числе альбом «Татарская национальная кухня» Е. Яковлевой, Е. Матвеевой, книга-альбом «Резьба по дереву» Х. Латыпова, исторический роман О. Ивановой «Великая орда», вновь изданная книга «Шурале» Г. Тукая, сказки А. Алиша и множество других уже известных читателям и новых произведений.

В этом году гостей фестиваля ожидает грандиозный праздник, который, помимо ярмарки книг, включит выступления издателей, писателей, поэтов, библиотекарей и актеров. Те, кто не сможет приехать в Москву, смогут стать участниками события в онлайн-формате — он будет транслироваться на популярных интернет-платформах.

«Приглашаем всех любителей татарской литературы на знаковое литературное событие года! Вход на фестиваль свободный. Время работы: с 10.00 до 22.00», — сообщает «Таткнигоиздат».