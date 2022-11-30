Таткнигоиздат представит 300 книг разных жанров на ярмарке Non/fiction

Татарское книжное издательство представит около 300 книг различных жанров на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№24, которая пройдет в Москве с 1 по 5 декабря.

Ярмарка пройдет в Гостином дворе (ул. Ильинка, д. 4). Стенд Таткнигоиздата расположится на аллее региональных издательств под номером Е20, сообщает пресс-служба издательства.

В частности, вниманию публики будут представлены учебное издание на татарском, русском и английском языках «Давайте говорить по-татарски» Кадрии Фатхулловой, сборник татарских песен «Татар җырлары» и работа «Чингизово право» историка Романа Почекаева.

Кроме того, посетители выставки смогут приобрести поэзию и прозу современных татарских авторов: «Кышкы розалар» Фарита Яхина, «Алло, кем әле бу?» Радифа Сагди и «Албастылар — 2» Галимьяна Гильманова. Разумеется, появятся на стенде произведения Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля и других классиков татарской литературы.

Из последних новинок издательство представит на Non/fiction фотоальбом Рамиля Гали «Казань из кофра», исследование Равиля Ибрагимова «Тайна золотого запаса России, или история „лапки“ колчаковского золота» Р. Ибрагимова, книгу Татьяны Вафиной «Красивая» и ряд других изданий.

Анонсирован также широкий ассортимент детских изданий: татарские народные сказки, красочные книги для малышей из серии «Уйный-уйный өйрәнәбез» («Играем и изучаем»), «Татарча әлифба» Файрузы Муслимовой, иллюстрированный татарско-русский тематический словарь, интерактивные книги с наклейками, книжки с фигурной вырубкой и многое другое.

Всего в non/fictio№24 примут участие 307 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры. Программой предусмотрено более 300 мероприятий, которые в течение пяти дней будут проходить на девяти дискуссионных площадках, расположенных в атриуме Гостиного двора и на стендах участников ярмарки.

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№24 организована при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.