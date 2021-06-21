«Таткнигоиздат» представил более 300 книг на фестивале «Красная площадь» в Москве

В Москве с 17 по 20 июня прошел 7-й книжный фестиваль «Красная площадь». Одним из его участников стало Татарское книжное издательство, представившее в центре столицы более 300 произведений татарских авторов.

В общей сложности «Таткнигоиздат» презентовал около 1,7 тыс. печатных экземпляров книг самых разных жанров. Здесь были детские произведения, научно-популярные и исторические издания, книги по краеведению, художественная литература, альбомы, словари, методические пособия по изучению татарского языка и многие другие. Книжная экспозиция включила в себя как произведения знаковых татарских писателей и поэтов, так и работы молодых авторов республики. Гости выставки могли приобрести произведения Габдуллы Тукая на трех языках: русском, татарском и английском.

В рамках фестиваля прошел юбилейный конкурс АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России). Это старейший издательский конкурс в России, который за 30 лет существования приобрел огромную популярность. Так, с января по апрель 2021 года на участие в нем подали заявки более 500 изданий от почти 120 издательств из 46 регионов страны.

18 июня состоялась торжественная церемония награждения номинантов конкурса «Лучшие книги года — 2020». Альбом Фуада Валеева «Татарское народное декоративное искусство (XVIII — начало XX в.). Истоки и традиции» стал победителем в номинации «Лучшее издание в российских регионах».

Также на мероприятии огласили результаты конкурса «Лучшее региональное издание», победителями которого стали сразу две книги «Таткнигоиздата»: «Избранное. Г. Тукай» на трех языках и альбом «Татарское народное декоративное искусство (XVIII — начало XX вв.). Истоки и традиции» под авторством Фуада Валеева.

Одним из гостей стенда Татарского книжного издательства стал полномочный представитель РТ в России Равиль Ахметшин. Он ознакомился произведениями, представленными на фестивале, а также книжными новинками издательства.

Помимо книг и памятных сувениров, на площадке фестиваля на Красной площади развернулись многочисленные лектории, презентации новинок от отечественных писателей и поэтов, автограф-сессии и фотозоны. Среди приглашенных гостей фестиваля была и дочь великого татарского писателя Мусы Джалиля Чулпан Залилова.

Татарское книжное издательство представляет свой стенд книголюбам Москвы уже в шестой раз, и с каждым разом он привлекает к себе все больше внимания.

В 2015 году на экспозицию «Таткнигоиздата» обратил внимание Президент России Владимир Путин, а в 2016 году гостем стенда Республики Татарстан стал Дмитрий Медведев.