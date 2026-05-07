Таткнигоиздат представил 6 новых изданий к 120-летию Мусы Джалиля

Татарское книжное издательство и Комиссия при Раисе Республики Татарстан по сохранению и развитию татарского языка и родных языков народов Татарстана подготовили серию изданий к 120-летию героя-поэта, лауреата Ленинской премии СССР Мусы Джалиля.

Главной книгой презентации стал фотоальбом «Муса Җәлил – Муса Джалиль». Данное издание представляет собой сборник фотографий и документов. Тираж издания – 4 000 экземпляров.

«В 1986 году издавался альбом к 80-летию Джалиля, но, к сожалению, это издание уже раритет, он остался в библиотеках. Поэтому мы хотели, чтобы эти материалы продолжили свою жизнь для подрастающего поколения», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» кандидат исторических наук, составитель фотоальбома Лейсан Миннуллина.

За 40 лет, отмечает научный консультант фотоальбома Искандер Гилязов, накопилось много событий, юбилеев, памятников, относящихся к жизни и творчеству Джалиля.

«Не имеется в виду жуткое открытие, но то, что называется "джалилеведением", становится более широким по своим результатам и по своей деятельности. Здесь мы постарались включить все новшества, которые появились за последние 40 лет. Но в целом это достаточно традиционный альбом», – рассказал Гилязов.

Фотоальбом начинается словами Раиса республики Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. На страницах альбома есть фотографии Героя России Расима Баксиков, проносящего «Моабитские тетради» по залам Национального музея, нового фильма Радика Кудоярова «Черный лес» и республиканского турнира по борьбе корэш, посвященного памяти герою-поэта. Один из разделов книги, озаглавленный «Минута молчания», посвящен группе Курмаша. В разделе справочная информация о членах этой подпольной группы размещена на красных листах.

На презентации также представили книгу «Җәлил» (Джалиль), в которой рассказана история становления Мусы с его детства до подвига. Здесь также раскрываются малоизвестные факты из жизни Джалиля.

В двух томах вышел нотный сборник «Алтын кояш нурларында» (В лучах золотого солнца) на слова Мусы Джалиля для вокального и хорового исполнения. Общий тираж сборника – 2 200 экземпляров.

В сборник детских стихотворений «Кечкенә дуслар» (Маленькие друзья) вошли самые популярные стихи Джалиля. Тираж сборника – 1 500 экземпляров. Тиражом в 2 000 экземпляров вышла баллада «Сандугач һәм Чишмә» (Соловей и Родник) с иллюстрациями Тавиля Хазиахметова.

Подготовка всех изданий шла с прошлого года.