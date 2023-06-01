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Таткнигиздат привезет более 200 книг на фестиваль «Красная площадь» в Москве
Со 2 по 6 июня в Москве будет проходить книжный фестиваль «Красная площадь». Он развернется на всем пространстве от Исторического музея до храма Василия Блаженного и в помещениях ГУМа. Свои издания жителям и гостям столицы представит и Татарское книжное издательство.
Таткнигиздат привезет на фестиваль более 200 книг татарских классиков, современных авторов, историческую, краеведческую литературу и богатый ассортимент детских изданий.
Москвичи, в числе прочего, увидят одну из последних новинок – сборник стихотворений Роберта Миннуллина «Мәхәббәтле көзләрем». В издание вошло множество стихотворений поэта, в том числе те, которые изданы впервые – они увидели свет уже после смерти автора.
Стенд татарского издательства будет размещен в павильоне «Регионы России».
Фестиваль будет работать 2 июня с 10.00 до 22.00, 3 и 4 июня – с 10.00 до 22.30, а 5 и 6 июня – с 10.00 до 21.30, сообщает пресс-служба Полпредства Татарстана.
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