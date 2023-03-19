Таткнигоиздат представит более 200 книг на Международной книжной выставке в Минске

С 22 по 26 марта делегация Татарского книжного издательства примет участие в тридцатой Международной книжной выставке-ярмарке в Минске. На стенде РТ планируется разместить свыше 200 книг разных жанров. О предстоящем событии «Татар-информу» рассказала заместитель главного редактора «Таткнигоиздата» Венера Шамсутдинова.

«Участие в выставках подобного масштаба — это, можно сказать, одно из важных стратегических направлений нашей деятельности. Ведь мы не только имеем возможность представить свою продукцию, но и обменяться опытом с нашими коллегами», – сказала она.

Шамсутдинова отметила, что книжная подборка на ярмарки составляется с учетом спроса и интересов читателей. Исходя из этого подбираются именно те издания, которые сейчас популярны у читательской аудитории. По ее словам, предстоящая выставка в Минске не станет исключением. В выставочном центре «БелЭкспо» Татарстан представит новинки и бестселлеры для детей и подростков, историческую и краеведческую литературу, словари и пособия по татарскому языку, подарочные книги-альбомы, книги татарских классиков и многие другие.

Она обратила внимание на то, что это не первое участие «Таткнигоиздата» в Минской Международной книжной ярмарке. В 2019 году белорусская публика уже имела возможность окунуться в богатый мир татарской литературы.

«На всех выставках мы видим интерес к татарской литературе, наши стенды никогда не пустуют. Мы рады, что сможем в очередной раз представить в Минске одни из лучших наших изданий», – подчеркнула заместитель главного редактора.

Помимо «Татарского книжного издательства» в масштабном мероприятии примут участие еще 120 российских издательств. На двух сценах российского стенда проведут более 60 мероприятий. Гостей ждут презентации книг, дискуссии, круглые столы, литературные чтения, паблик-токи, а также выступления современных российских писателей и поэтов.