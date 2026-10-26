Татишка рассказала о своей любви к деревенской жизни

Скриншот публикации в социальной сети

Жена заслуженного артиста Татарстана Ришата Фазлиахметова Ильмира, которую супруг называет Татишкой, опубликовала на свой странице в одной из социальных сетей пост о своей любви к сельской жизни.

«Эх, если бы я раньше встретила Ришата... Он мне показал деревенскую жизнь, где хорошо, спокойно и жизнь без суеты городской! Да, я городская девушка, но деревенская жизнь мне прям по душе», – написала она в сторис.

Татишка, которая сейчас отдыхает от городской суеты, также поделилась мечтами о будущем.

«На пенсии, Аллаха бирса, я буду жить в деревенском домике около леса и ждать в гости детей и внуков. Бер көнгә булса да очып кайтам авылга („Я буду прилетать в деревню хотя бы на один день“)», – добавила она.