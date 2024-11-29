«Татинвестгражданпроект» отмечает 90-летний юбилей

Фото: пресс-служба ТИГП

9 ноября, ГУП «Татинвестгражданпроект» празднует свой юбилей — 90 лет со дня основания. Сегодня, 29 ноября, проходят юбилейные мероприятия.

На протяжении всей своей богатой истории ТИГП активно участвовал в развитии строительного комплекса Татарстана. Предприятие стало кузницей кадров для отрасли — именно отсюда вышли заслуженные строители и архитекторы Ирек Файзуллин, Адель Хуснутдинов, Герман Бакулин, Сергей Саначин, Марат Кафиатуллин, Ильдус Асадуллин, Геннадий Пичуев и др. Именно «Татинвестгражданпроект» спроектировал нынешнее здание «Татмедиа».

Фото: пресс-служба ТИГП

История предприятия плотно связана не только с историей становления и развития РТ, но и всей страны в целом. Такие объекты, как ЦУМ, Дом быта, Дворец строителей, Дворец Химиков, Выставочный павильон художественного фонда по ул.К.Маркса, гостиница «Татарстан», Дворец Спорта, Детский универмаг, Дом политического просвещения, ресторан «Акарлак», комплекс Казанского молодежного центра, Казанский цирк, стали настоящими символами столицы РТ. По проектам института застраивались жилые массивы «Горки I» и «Горки II» в Казани, а с 1970 года — юго-западная часть Набережных Челнов. Результат не только решил проблему жилья, но и получил высокую оценку Госстроя СССР.

Фундаментальный опыт института по реализации социально значимых объектов и государственных программ распространяется на широкую географию. Кроме Татарстана, объекты, спроектированные ТИГП, можно встретить в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде, Краснодарском крае, Ижевске, Северной Осетии, Республике Крым, в новых регионах РФ. Проекты ГУП «Татинвестгражданпроект» получили воплощение в более чем 20 регионах России, 39 экономически эффективных проектов предприятия попали в реестр Минстроя РФ.

Только за последнее десятилетие сотрудниками предприятия спроектированы 165 объектов коммерческого и социального жилья, в том числе микрорайон «Салават Купере» на 50 тысяч жителей и жилой массив города Иннополис. 1442 объекта образования, включая полилингвальные школы «Адымнар», общеобразовательные школы и детские сады. Более 200 объектов здравоохранения, среди которых особо выделяется проект здания новой инфекционной больницы, выполненный в рекордно сжатые сроки - она была построена в период пандемии COVID-19, центры ядерной медицины, больницы скорой медицинской помощи, поликлиники, перинатальные центры и хосписы. 110 объектов спорта, включая стадион «Ак Барс Арена» на 45 тысяч зрителей, Дворец водных видов спорта, крупнейший в Европе экстрим-парк «Урам».

Фото: пресс-служба ТИГП

По проектам предприятия построены четыре станции первой линии Казанского метрополитена. В настоящее время институт занимается разработкой проекта участка Второй линии метрополитена г. Казани, включающего станции «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР», «Улица Академика Сахарова».

Также ведется проработка предпроеткной документации по продления второй линии метрополитена Казани от станции «100-летия ТАССР» до станции «Республиканская клиническая больница».

Еще один выдающийся проект – Технопарк в сфере высоких технологий им. Башира Рамеева. Объект стал основным местом проведения международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал-спорта «Игры будущего 2024».

Фото: пресс-служба ТИГП

В настоящее время по уникальному проекту, разработанному совместно с московским бюро Wowhaus, японским бюро Kengo Kuma & Associates, Werner Sobek AG из Германии и архитектором Германом Бакулиным, в Казани завершилось строительство нового здания Татарского государственного академического театра имени Г.Камала. Кроме того, ГУП «Татинвестгражданпроект» – генеральный проектировщик объектов, приуроченных к проведению саммита БРИКС в Казани.

По проектам института были созданы Детский реабилитационный центр на 300 коек в Евпатории, объекты Севастопольского государственного университета, восстановлены многоквартирные жилые дома на новых территориях РФ, здание Приазовского государственного технического университета в Мариуполе. Силами предприятия в качестве генерального подрядчика и управляющей компании успешно реализован проект Детского оздоровительного комплекса «Ак Барс» в Республике Крым.

ГУП «Татинвестгражданпроект» ведет активную работу по воспитанию нового поколения архитекторов и инженеров для республики. С 2018 года проводится конкурс на именную стипендию. Его основная задача – выявление и поощрение талантливых студентов КГАСУ, предоставление материальной поддержки для дальнейшего профессионального развития, развитие практических навыков работы. Благодаря плотному сотрудничеству с профильными вузами коллектив предприятия ежегодно пополняется талантливыми выпускниками казанских вузов.