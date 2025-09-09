Татьяна Ларионова: Народная программа «Единой России» направлена на благополучие людей

Благодаря народной программе «Единой России» в разных районах Татарстана появляется множество социальных объектов. В Лаишевском районе за два года построено 11 таких объектов только для детей. Об этом на выездном заседании в Лаишевском районе комиссии Татарстанского регионального отделения партии по народной программе сообщила депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

«Народная программа партии "Единая Россия" направлена на благополучие и достойную жизнь людей, на сильную и успешную страну. В зале собрались люди взрослого возраста и молодежь, работники предприятий и муниципальные служащие, одним словом, весь наш актив. Место проведения было выбрано тоже не случайно. В Лаишевском районе только за последние два года по народной программе было построено 11 социальных объектов для детей: детские сады, школы, многофункциональные центры», – отметила Ларионова.

Далее она передала слово директору многопрофильного лицея «Здоровое поколение» в селе Усады Владимиру Трошину. Учебное заведение открылось только в этом году. По словам Ларионовой, при выборе человека на должность руководителя, искали не просто человека с большим опытом, но и со своими идеями.

Трошкин поделился своим видением того, какой должна быть современная школа.

«Современная школа, во-первых, должна отвечать всем требованиям безопасности. То есть это системы контрольно-пропускных пунктов, а также современные системы оповещения и быстрого реагирования. Во-вторых, это комфорт. Должны быть просторные рекреации, отлично оборудованные кабинеты, столовые с возможностью ресторанного питания, спортивные площадки, актовые залы и высокотехнологичное оборудование», – подчеркнул директор лицея.

Но все эти условия будут по-настоящему эффективными только при наличии профессиональной и компетентной команды, заключил Трошин.