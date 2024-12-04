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Татгосфилармония победила в конкурсе лучших практик виртуальных концертных залов
Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая стала победителем Всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов в номинации «Лучший проектный офис ВКЗ». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
В Татарстане за время реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» открыто в общей сложности виртуальных концертных залов. Они созданы в Арском, Бавлинском, Спасском, Елабужском, Мамадышском, Альметьевском, Буинском и Менделеевском районах, а также в городах Набережные Челны и Нижнекамск.
За первое полугодие 2024 года состоялось 124 трансляции с общим охватом 2914 человек. В прошлом, 2023 году было проведено 268 трансляций с охватом 10 985 человек.
В этом году на конкурс было подано 127 заявок из 47 субъектов Федерации (включая новые территории, присоединенные после плебисцитов).
Национальные проекты в их нынешнем виде были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. В 2025 году стартуют обновленные нацпроекты.
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