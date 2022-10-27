Татэнергосбыт отдаст 250 млн рублей дата-центру за хранение данных и защиту от кибер-атак

Компания «Татэнергосбыт» – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Татарстан и главный в регионе расчетный центр за ЖКУ – подвела итоги закупки на оказание «услуг по предоставлению ресурсов ИТ-инфраструктуры».

По факту компания выбирала себе дата-центр. Заявка поступила от одного участника – ООО «Стек Казань». Открытый аукцион в электронной форме из-за этого был признан несостоявшимся, но договор при этом все равно решено подписать с единственным участником закупки. По данным из протокола, цена заключаемого с компанией «Стек Казань» договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, то есть около 250 млн рублей (без учета НДС). Услуга должна оказываться до 31 октября 2026 года.

Согласно техническому заданию, победитель должен будет предоставить «Татэнергосбыту» вычислительную инфраструктуру на платформе виртуализации VMware, отказоустойчивый интернет-канал с защитой от DDoS-атак, рассчитанный на 64 выделенных публичных IP-адреса, канал связи, построенный на выделенных оптоволоконных линиях связи в волоконно-оптических кабелях, от центра обработки данных «Татэнергосбыта» на ул. Павлюхина до точки подключения «Стек Казань» (с гарантированной скоростью передачи 10 Гбит/сек), а также стойко-место в дата-центре. Также победитель закупки должен будет обеспечить резервное копирование и восстановление данных.

«Стек Казань» с 2013 года управляет дата-центром STACK 24 установленной мощностью 2,5 МВт, расположенном в Казани на Оренбургском тракте. По собственным данным компании, сейчас в дата-центре – 376 стоек. Сервера размещают или арендуют крупные корпоративные и государственные компании, МСБ, ИП и зарубежные компании.