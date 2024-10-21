«Татэнергосбыт» предупредил о новой волне звонков от мошенников

В последнее время участились случаи обмана жителей Татарстана, связанные с заменой электросчетчиков. Такая информация появилась на сайте Минцифры РТ.

Мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками «Татэнергосбыта», и предлагают услуги по замене счетчиков. Они требуют предоставить персональные данные, такие как СНИЛС или код из СМС, что позволяет получить доступ к учетной записи гражданина на Госуслугах.



Мошенники используют различные схемы для получения данных пользователей. Они могут представляться представителями медицинских учреждений, операторов мобильной связи, курьерских служб или государственных органов. Злоумышленники также могут использовать ложные сообщения о попытках оформления кредита на имя жертвы, требуя срочного перевода денег на так называемый «безопасный счет».



«Татэнергосбыт» напоминает жителям Татарстана о необходимости сохранения конфиденциальности своих личных данных и кодов подтверждения из СМС. Никому не следует передавать такую информацию, даже если человек, который вам звонит, утверждает, что он является представителем госструктур.