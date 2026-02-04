«Татэнергосбыт» напомнил о сезонных диапазонах для жителей негазифицированных домов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы сэкономить на плате за электроэнергию в опопительный период, проживающим в негазифицированных и оборудованных электроотопительными установками жилых и садовых домах жителям Татарстана нужно предоставить в АО «Татэнергосбыт» необходимые документы. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе компании.

«В январе 2026 года необходимые документы предоставили 2574 жителя республики, и только 384 из них израсходовали более 3900 кВт⋅ч», – рассказали в пресс-службе.

Благодаря своевременности предоставления документов плата для таких потребителей была рассчитана с применением сезонных диапазонов, что позволило им сэкономить на платежах за электрическую энергию.

В АО «Татэнергосбыте» напомнили, что для татарстанцев, проживающих в негазифицированных и оборудованных электроотопительными установками жилых и садовых домах, в отопительный период применяются диапазоны потребления электроэнергии с сезонным «повышающим» коэффициентом:

• первый диапазон – до 7020 кВт⋅ч;

• второй диапазон – от 7020 до 10 800 кВт⋅ч;

• третий диапазон – от 10 800 кВт⋅ч.

Для расчета платы по вышеуказанному диапазону нужно предоставить в АО «Татэнергосбыт»:

• справку об отсутствии подключения к газоснабжению (от ООО «Газпром трансгаз Казань»);

• документ, подтверждающий наличие электроотопления (техпаспорт, проектная документация, справка от администрации или СНТ).

Если документы не будут предоставлены, то расчет будет производиться с учетом стандартных диапазонов. Согласно федеральному законодательству, перерасчет за потребленный период не проводится, предупредили в АО «Татэнергосбыт».