«Татэнергосбыт» напомнил о сезонных диапазонах для жителей негазифицированных домов
Чтобы сэкономить на плате за электроэнергию в опопительный период, проживающим в негазифицированных и оборудованных электроотопительными установками жилых и садовых домах жителям Татарстана нужно предоставить в АО «Татэнергосбыт» необходимые документы. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе компании.
«В январе 2026 года необходимые документы предоставили 2574 жителя республики, и только 384 из них израсходовали более 3900 кВт⋅ч», – рассказали в пресс-службе.
Благодаря своевременности предоставления документов плата для таких потребителей была рассчитана с применением сезонных диапазонов, что позволило им сэкономить на платежах за электрическую энергию.
В АО «Татэнергосбыте» напомнили, что для татарстанцев, проживающих в негазифицированных и оборудованных электроотопительными установками жилых и садовых домах, в отопительный период применяются диапазоны потребления электроэнергии с сезонным «повышающим» коэффициентом:
• первый диапазон – до 7020 кВт⋅ч;
• второй диапазон – от 7020 до 10 800 кВт⋅ч;
• третий диапазон – от 10 800 кВт⋅ч.
Для расчета платы по вышеуказанному диапазону нужно предоставить в АО «Татэнергосбыт»:
• справку об отсутствии подключения к газоснабжению (от ООО «Газпром трансгаз Казань»);
• документ, подтверждающий наличие электроотопления (техпаспорт, проектная документация, справка от администрации или СНТ).
Если документы не будут предоставлены, то расчет будет производиться с учетом стандартных диапазонов. Согласно федеральному законодательству, перерасчет за потребленный период не проводится, предупредили в АО «Татэнергосбыт».