«Татэнергосбыт» напомнил о льготах для многодетных при оплате электроэнергии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Многодетные семьи из Татарстана независимо от объема потребления электроэнергии платят за потребленные ресурсы по цене для первого диапазона. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе АО «Татэнергосбыт».

«Многодетные семьи, независимо от объемов потребления, пользуются электроэнергией по цене для первого диапазона. Для этого семьям нужно направить удостоверение многодетной семьи в АО «Татэнергосбыт». В январе 2026 года удостоверения многодетной семьи предоставили 1074 потребителя. Расход 17 из них превысил 3900 кВт⋅ч, но расчет был произведен с учетом применения льготы по цене для первого диапазона потребления», – рассказали в пресс-службе.

Чтобы не попасть в повышенный диапазон, татарстанцам нужно ежемесячно и своевременно до 25 числа передавать показания приборов учета, не допускать случаев срыва пломб, вмешательства в работу приборов учета и несанкционированного подключения электрооборудования, когда определение объема потребления электроэнергии осуществляется расчетными методами с применением повышающего коэффициента.

«АО „Татэнеросбыт“ просит жителей Татарстана быть предельно внимательными при подаче показаний приборов учета», – добавили в пресс-службе.

При фиксации данных с приборов учета нужно брать только целые киловатт-часы – цифры до запятой (обычно на черном фоне). Цифры после запятой (красные) – не учитываются или округляются по стандартным правилам. Если запятой нет, нужно смотреть на черные цифры.