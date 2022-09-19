«Татэнергосбыт»: долги МВД и МЧС за свет до конца года могут вырасти до 118 млн рублей

В АО «Татэнергосбыт», подводя итоги работы в первом полугодии 2021 года, заявили, что просроченная задолженность потребителей за этот период снизилась почти на 100 млн рублей, или на 26%, до 285 млн рублей (на 1 июля 2022 года). Причем снижение произошло по всем группам потребителей, за исключением, как специально отметили в «Татэнергосбыте», «организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета».

И при этом из общей суммы задолженности федерального бюджета в размере 61,3 млн рублей более половины (или 36,1 млн рублей) приходится на МВД и на МЧС России. «В целом по федеральным силовым структурам отсутствие лимитов до конца текущего года может привести к увеличению задолженности до 118 млн рублей, что составляет их полугодовое потребление».

По словам директора компании Рифнура Сулейманова, по-прежнему проблемной группой потребителей остаются и садовые товарищества Республики Татарстан, задолженность которых за первое полугодие увеличилась до 13,5 млн рублей.

Говоря о долгах населения на прямых расчетах, директор «Татэнергосбыта» отметил, что, «несмотря на незначительное снижение, задолженность продолжает оставаться высокой и составляет около 100 млн рубей, из которой 75% приходится на должников с периодом образования не более двух месяцев».

В целом за первое полугодие объем производства электроэнергии всеми станциями в РТ вырос на 4,3% (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), до 13,59 млрд кВт*часов. Совокупное потребление за полугодие превысило 16 млрд кВт*часов (рост на 4,7%). Дефицит в размере 17,2%, как обычно, «был восполнен за счет перетоков в энергосистему Татарстана из смежных регионов». При этом Сулейманов отметил, что в сравнении с прошлым годом, когда в российской энергетике наблюдалась небывалая активность, в текущем году темпы немного снизились, но динамика, в целом, положительная».

Объемы продаж компании выросли. По группе «Прочие потребители», например, рост потребления относительно первого полугодия 2021-го составил около 7%, а по группе «Население» – 7,5%. Уровень оплаты в РТ держится на небывалой высоте – 99,8%.