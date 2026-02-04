«Татэнергосбыт»: 99,8% жителей Татарстана не заметили изменений в оплате электроэнергии

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В феврале жители Татарстана получили первые квитанции в этом году за потребленные в январе ЖКУ. Лишь у 0,2% потребителей расход электроэнергии превысил 3900 кВт⋅ч и они попали во второй диапазон потребления. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе АО «Татэнергосбыт».

«99,8% жителей Татарстана никаких изменений в расчетах не заметили. Наименьший расход потребления электроэнергии оказался у жителей Кайбицкого района, среди них никто не превысил порог в 3900 кВт⋅ч», – рассказали в пресс-службе.

По данным АО «Татэнергосбыт», 4464 потребителя, расход электрической энергии которых превысил 3900 кВт⋅ч., получили начисления, дифференцированные по трем диапазонам потребления. В лидерах по числу таких плательщиков – Казань, Тукаевский и Нижнекамский районы.

Дифференцированные тарифы на электроэнергию введены с 1 января 2026 года. Отныне цена на коммунальную услугу зависит от объема потребления в месяц: чем больше расход, тем выше тариф.

«Дифференцированная система тарифов внедрена для того, чтобы выявить майнеров и хозяйства, которые занимаются коммерческой деятельностью – организовали в жилых домах пекарни и автосервисы, но оплачивают за электроэнергию как бытовые потребители. У обычной семьи в среднем потребление электроэнергии в частном доме составляет 244 кВт⋅ч в месяц и 112 кВт⋅ч в месяц – в многоквартирном жилом доме», – отметили в пресс-службе.

Первый диапазон потребления составляет до 3900 кВт⋅ч в месяц. Для таких потребителей действует стандартный тариф на электроэнергию для населения. Если количество потребленной электроэнергии превысит этот показатель, последующее потребление будет рассчитываться по цене второго диапазона.

Второй диапазон составляет от 3900 до 6000 кВт⋅ч в месяц. Он учитывает стоимость услуг по передаче электроэнергии на экономически обоснованном уровне.

Третий диапазон составляет более 6000 кВт⋅ч в месяц. Для потребителей, расход электроэнергии которых превысит второй диапазон, тарифы будут рассчитываться по цене для коммерческих потребителей на низком уровне напряжения.