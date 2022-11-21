«Татэнерго» за 9 месяцев года снизило выработку, но нарастила выручку

Выработка электроэнергии станциями «Татэнерго», а также отпуск тепла за 9 месяцев 2022 года по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года снизились на 6%, до чуть более 10 млрд кВт*часов и 7,1 млн Гкал соответственно. Об этом было заявлено сегодня на заседании совета директоров компании.

Снижение показателей в «Татэнерго» объяснили погодными условиями: в течение отопительного периода 2021-2022 годов, часть которого попала на первое полугодие текущего года, средняя температура наружного воздуха была выше прошлогодней на 1,2 градуса по Цельсию.

При этом выручка компании за 9 месяцев текущего года выросла на 2% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года, и превысила 35 млрд рублей. В том числе выручка от реализации электроэнергии увеличилась на 2%, до 24,1 млрд рублей, а доходы от теплоэнергии снизились на те же 2%, до 10,5 млрд рублей.

Председатель совета директоров «Татэнерго» Ильдар Халиков заявил, что компания демонстрирует «неплохие показатели». «Особенно отрадно, что постепенно находим решения по старым долгам», – подчеркнул Халиков. Действительно, на 1 октября 2022 года просроченная дебиторская задолженность снизилась на 333 млн рублей, до 2,1 млрд рублей. В том числе на оптовом рынке электроэнергии «просрочка» составила 578 млн рублей (это на 123 млн рублей меньше, чем на 1 января, и на 187 млн рублей меньше, чем было год назад). При этом 39% просрочки приходится на компании, лишенные статуса субъекта оптового рынка и находящиеся в процедуре банкротства. «Сопоставление объемов реализации с динамикой дебиторской задолженности показывает, что в отчетном периоде удалось сдержать рост дебиторской задолженности при одновременном росте реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке», – отметили в компании.

При этом по теплу просроченная дебиторская задолженность на 1 октября составила 317 млн рублей, что 35 млн рублей выше прошлогоднего результата. На заседании совета директоров было отмечено, что «необходимы стабильные источники финансирования для обновления тепловых сетей, недоремонт которых приводит к нарастанию износа».

По словам генерального директора АО «Татэнерго» Раузила Хазиева, в 2023 году компания рассчитывает снова привлечь софинансирование из Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ, в частности, для инвестиций в расширение мощностей только что модернизированной котельной «Азино» в Казани. Также «Татэнерго» будет претендовать на финансирование в рамках новой федеральной программы по снижению износа тепловых сетей. «Долгое время не было источников финансирования, теперь они появились, нужно активно работать в этом направлении, это очень важно», – заявил Ильдар Халиков.