«Татэнерго» хочет занять 1,5 млрд рублей для «предотвращения кассовых разрывов»

Крупнейшая энергокомпания Татарстана – «Татэнерго» – ищет банк, который откроет ей возобновляемую кредитную линию с лимитом 1,5 млрд рублей сроком на один год. Деньги необходимы «для предотвращения возможных кассовых разрывов». Лот размещен в ЕИС Закупки.

В рамках лимита компания сможет получать отдельные транши, каждый – сроком не более трех месяцев с даты его предоставления. «Сумма лимита задолженности возобновляется при погашении задолженности по ранее выданному траншу», – отмечается в проекте договора.

Согласно документации, за услуги кредитной организации «Татэнерго» готово заплатить 187,5 млн рублей. Конкретная процентная ставка будет определена в отдельном договоре «после конкретизации условий рамочного договора». Однако в конкурсной документации к «неконкурентной закупке» указано, что маржа банка не должна превышать 5%. В настоящий момент закупка находится на этапе «работа комиссии».