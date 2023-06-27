Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Татэнерго» хочет занять 1,5 млрд рублей для «предотвращения кассовых разрывов»
Крупнейшая энергокомпания Татарстана – «Татэнерго» – ищет банк, который откроет ей возобновляемую кредитную линию с лимитом 1,5 млрд рублей сроком на один год. Деньги необходимы «для предотвращения возможных кассовых разрывов». Лот размещен в ЕИС Закупки.
В рамках лимита компания сможет получать отдельные транши, каждый – сроком не более трех месяцев с даты его предоставления. «Сумма лимита задолженности возобновляется при погашении задолженности по ранее выданному траншу», – отмечается в проекте договора.
Согласно документации, за услуги кредитной организации «Татэнерго» готово заплатить 187,5 млн рублей. Конкретная процентная ставка будет определена в отдельном договоре «после конкретизации условий рамочного договора». Однако в конкурсной документации к «неконкурентной закупке» указано, что маржа банка не должна превышать 5%. В настоящий момент закупка находится на этапе «работа комиссии».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»