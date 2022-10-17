Рустам Минниханов посетил модернизированную котельную в Азино

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня модернизированную котельную «Азино». Это одна из трех принадлежащих крупнейшей энергокомпании Татарстана районных котельных в Казани (другие две — «Савиново» и «Горки»), и вторая по мощности (после «Савиново») — 360 Гкал/час.

Президента сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин и генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев,

По данным пресс-службы Президента РТ, котельная была введена в эксплуатацию в 1987 году для обеспечения теплоснабжения одноименного микрорайона, который строился в те годы для расселения обитателей ветхого жилья. В связи с дальнейшим ростом тепловых нагрузок в 1994 году в котельной запустили второй водогрейный котел.

На этом оборудовании источник снабжал теплом микрорайоны «Азино-1» и «Азино-2» в активно застраиваемом Советском районе Казани. В общей сложности котельная обеспечивает теплом 617 объектов, в том числе 464 социально значимых: 393 жилых дома, 15 школ, 44 детских сада и 12 учреждений здравоохранения.

Осенью запущен третий водогрейный котел. Необходимость связана с бурным строительством жилых домов и соцобъектов на прилегающей территории. Год назад пресс-служба мэрии Казани сообщала, что в зоне теплоснабжения котельной «Азино» планируется ввести 1,7 млн кв. метров жилья и объектов социальной сферы для 60 тыс. жителей и что до 2025 года тепловая нагрузка здесь может вырасти на 106,42 Гкал/час.

Как заметил Раузил Хазиев, модернизация котельной позволила увеличить ее мощность на 100 Гкал/час (то есть до 460 Гкал/час), что позволяет обеспечить теплоснабжением около 3,7 млн кв. метров жилья для 140 тыс. жителей. А также дает возможность для подключения дополнительных 1,1 млн кв. метров отапливаемой площади для 50 тыс. жителей.

По данным компании, в ходе модернизации было смонтировано 280 тонн металлоконструкций, проложено 105,7 километра кабеля и 8,5 километра трубопроводов. Для централизованного контроля, управления и обеспечения безопасной эксплуатации водогрейные котлы, резервное топливное хозяйство, электротехническое и вспомогательное оборудование были оснащены современной полномасштабной автоматизированной системой управления технологическими процессами.