«Татэнерго» в 2022-м подключило к теплу 179 объектов с нагрузкой 94 Гкал/час

Крупнейшая энергокомпания Татарстана, «Татэнерго», в 2022 году подключила к системам теплоснабжения в городах своего присутствия 179 объектов с суммарной тепловой нагрузкой 94 Гкал/час. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе компании, отметив, что относительно показателей 2020-2021 годов наиболее существенный объем выполненных подключений сохранился в Казани и Набережных Челнах, а количество подключений и объем присоединенной тепловой нагрузки в этих городах вырос в среднем на 56%.

По данным компании, в Казани было подключено к теплу 65 объектов (50 Гкал/час), в Набережных Челнах – 47 объектов (44 Гкал/час), а в Нижнекамске и Заинске – по одному объекту (с нагрузкой 0,1-0,2 Гкал/час). В «Татэнерго» отметили, что по городам Нижнекамск и Заинск динамика подключений не изменилась.

В «Татэнерго» пояснили, что «динамика роста числа завершенных подключений была обусловлена завершением строительства жилых многоквартирных домов, которые начали строить несколько лет назад при освоении новых участков под застройку».

В целом структура присоединенной тепловой нагрузки остается неизменной и состоит преимущественно (до 90%) из многоквартирных многоэтажных жилых домов и малой доли объектов социального назначения и коммерческих объектов (офисы, торговые центры). «Последние три года структура не меняется», – подчеркнули в компании.

Из наиболее знаковых нежилых объектов, которые были подключены к теплу в прошлом году, в «Татэнерго» назвали новый ИТ-парк им. Башира Рамеева в Казани и Русский драматический театр в Набережных Челнах.

В текущем году в компании в сфере теплоснабжения ожидают «среднеотраслевого показателя на уровне последних трех лет. Надеемся, динамика ввода жилья и прочих объектов сохранится». По данным «Татэнерго», резервы тепловой мощности в городах ее присутствия остаются существенными (хотя возможности подключения новых абонентов не всегда зависят от наличия резерва). Так, в Казани резервы составляют 431 Гкал/час, в Набережных Челнах — 243 Гкал/час, в Нижнекамске — 180 Гкал/час, а в Заинске — 26,8 Гкал/час.